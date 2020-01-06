***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.01.2020 12:03
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANFM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Kabalak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807695
BIST
15:30111.768
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -1.915,90
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.595
15:305,9764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9778
En Düşük
5,9624
15:306,6939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0236
|Açılış
|: 6,6860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6997
En Düşük
6,6574
15:30302,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 5,36
|Açılış
|: 302,94
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,51
|10.227.750
|% 14,61
|
|SNPAM
|5,77
|9.301.444
|% 13,36
|
|ALGYO
|93,05
|135.166.831
|% 9,60
|
|BALAT
|1,63
|924.694
|% 9,40
|
|SONME
|5,24
|19.124.255
|% 7,60
|
|ISBTR
|28.129,90
|294.349
|% -12,78
|
|CRDFA
|2,70
|212.436
|% -11,18
|
|YONGA
|8,15
|65.413
|% -9,44
|
|VKING
|2,15
|4.602.569
|% -8,90
|
|EMNIS
|1,54
|9.109
|% -8,88
|
|THYAO
|13,76
|1.103.448.707
|% -3,51
|
|ASELS
|22,06
|812.007.252
|% 1,29
|
|IPEKE
|9,27
|420.530.382
|% 4,27
|
|PETKM
|3,68
|332.953.429
|% -2,90
|
|KOZAA
|10,86
|321.919.629
|% 2,74
|
|ISGYO
|1,80
|297.200.229
|% 2,27
|
|ALBRK
|1,53
|185.328.123
|% -0,65
|
|KRDMD
|2,63
|296.232.952
|% -2,23
|
|PETKM
|3,68
|332.953.429
|% -2,90
|
|IHLAS
|0,81
|71.233.522
|% -5,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8323
|7,8716
|% 0,58
|
|Frank
|6,1388
|6,1757
|% 0,30
|
|Riyal
|1,5881
|1,5961
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|28,27
|
|Altın Gr.
|303
|303
|5,36
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|32,00
|
|Tam
|2.000
|2.050
|32,16
|
|Yarım
|967
|992
|15,56
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,77
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,07
|
|B. Petrol
|69,35
|69,35
|0,75
|