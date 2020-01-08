***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.01.2020 12:37
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Kabalak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808901
BIST
15:52112.879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 278,87
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:525,9540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0188
|Açılış
|: 5,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:526,6196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0378
|Açılış
|: 6,6190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:52301,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 301,82
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.356.147
|% 14,93
|
|BRYAT
|74,00
|16.013.257
|% 13,50
|
|TIRE
|5,69
|244.197.424
|% 13,12
|
|HUBVC
|19,17
|75.158.290
|% 12,83
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,23
|67.620.535
|% -13,83
|
|IHGZT
|5,00
|63.266
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,55
|1.851.833.210
|% 0,00
|
|ASELS
|22,42
|669.745.070
|% 0,09
|
|GARAN
|11,02
|441.582.072
|% 3,67
|
|PETKM
|3,70
|432.954.018
|% 0,00
|
|HALKB
|6,12
|427.295.426
|% 1,32
|
|ALBRK
|1,61
|371.466.887
|% 0,63
|
|THYAO
|13,55
|1.851.833.210
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,63
|319.435.291
|% 0,38
|
|EKGYO
|1,39
|169.469.656
|% -1,42
|
|ODAS
|2,14
|252.144.745
|% 3,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7694
|7,8083
|% -0,55
|
|Frank
|6,1014
|6,1382
|% -0,40
|
|Riyal
|1,5813
|1,5892
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|7,83
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.992
|2.042
|3,72
|
|Yarım
|963
|988
|1,80
|
|Çeyrek
|483
|494
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,43
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,41
|68,41
|0,14
|
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