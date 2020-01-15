***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.01.2020 10:45
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Kabalak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812704
BIST
16:23121.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -56,22
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
16:235,8864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0053
|Açılış
|: 5,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8763
16:236,5625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5659
En Düşük
6,5414
16:23292,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,40
|Açılış
|: 292,96
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|MARTI
|1,17
|103.599.717
|% 15,84
|
|DAGHL
|4,16
|10.622.404
|% 14,92
|
|BURVA
|17,25
|1.049.692
|% 11,29
|
|QNBFB
|49,08
|49.020.734
|% 10,29
|
|ALYAG
|0,55
|1.100.280
|% 10,00
|
|SNGYO
|1,28
|3.353.344
|% -13,51
|
|MZHLD
|17,55
|252.535
|% -10,00
|
|NIBAS
|4,05
|221.445
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|206.919
|% -9,96
|
|SALIX
|8,00
|18.308
|% -7,51
|
|THYAO
|14,86
|1.568.187.568
|% 0,41
|
|GUSGR
|2,35
|844.863.024
|% 6,33
|
|KRDMD
|3,11
|743.081.115
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,65
|608.419.993
|% 5,10
|
|PETKM
|4,09
|597.340.265
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,65
|608.419.993
|% 5,10
|
|GUSGR
|2,35
|844.863.024
|% 6,33
|
|KRDMD
|3,11
|743.081.115
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,74
|255.260.129
|% 1,75
|
|PETKM
|4,09
|597.340.265
|% -0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6339
|7,6722
|% -0,01
|
|Frank
|6,0767
|6,1133
|% 0,34
|
|Riyal
|1,5647
|1,5725
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.550
|2,51
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,56
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.932
|1.981
|7,47
|
|Yarım
|934
|958
|3,61
|
|Çeyrek
|468
|479
|1,81
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,83
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,33
|64,33
|-0,16
|