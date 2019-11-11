***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 74.083.930 60.469.202 23.880.645 22.236.334Satışların Maliyeti11 -61.579.455 -48.839.728 -19.414.568 -16.943.650TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.504.475 11.629.474 4.466.077 5.292.684BRÜT KAR (ZARAR)12.504.475 11.629.474 4.466.077 5.292.684Genel Yönetim Giderleri-3.569.399 -2.632.969 -1.207.956 -941.263Pazarlama Giderleri-3.711.536 -3.034.181 -1.341.615 -1.018.973Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 3.467.376 4.345.825 1.395.184 2.837.701Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -1.418.643 -2.260.159 -616.593 -1.436.670ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.272.273 8.047.990 2.695.097 4.733.479Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12.930FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.272.273 8.060.920 2.695.097 4.733.479Finansman Gelirleri13 1.941.039 1.441.833 1.168.725 789.363Finansman Giderleri14 -7.624.856 -8.508.912 -2.752.601 -4.696.421SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.588.456 993.841 1.111.221 826.421Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-533.007 -295.292 -298.262 -236.243Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -425.872 -262.721 -128.414 -137.691Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -107.135 -32.571 -169.848 -98.552SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.055.449 698.549 812.959 590.178DÖNEM KARI (ZARARI)1.055.449 698.549 812.959 590.178Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 1.073 15.334 -2 15.871Ana Ortaklık Payları16 1.054.376 683.215 812.961 574.307Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 16 0,07990000 0,05180000 0,06160000 0,04350000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.353.031 -127.873Dönem Karı (Zararı)16 1.055.449 698.549Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.207.576 4.096.853Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.219.512 882.087Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler34.933 67.598Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-252.154 73.112Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler287.087 -5.514Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler522.102 389.392Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler509.546 390.393Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12.556 -1.001Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.720.967 2.475.415Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.720.967 2.475.415Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler533.009 295.291Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler177.053Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.930İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-21.588 -4.400.374Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.766.062 -12.933.939İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-17 -1.190.625 -1.545.248İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.575.437 -11.388.691Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler114.884 -203.701İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.277İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)114.884 -194.424Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.008.014 1.790.006Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.227.012 946.307Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.551.684 4.447.670İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-17 9.365 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 3.542.319 4.447.670Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-57.935 563.886İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-9.668 372.202İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-48.267 191.684Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-590.142İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler490.957 989.397Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)49.804 -230.278Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)441.153 1.219.675Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.241.437 395.028Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -337.902 -320.012Vergi İadeleri (Ödemeleri)-550.504 -202.889YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.026.283 -3.377.266Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri193.939Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri193.939Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.102.283 -3.571.205Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)76.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.468.797 3.419.038Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.349.051 5.884.289Ödenen Faiz-3.929.342 -2.552.793Alınan Faiz49.088 87.542YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.795.545 -86.101Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.585 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.802.130 -86.101DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 608.304 987.933DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 8.410.434 901.832Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 8.410.434 608.304Ticari Alacaklar30.202.691 22.184.475İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 1.886.744 696.119İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 28.315.947 21.488.356Diğer Alacaklar664.900 779.784İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar664.900 779.784Stoklar6 10.785.279 13.080.380Peşin Ödenmiş Giderler123.700 2.361.781Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar945Diğer Dönen Varlıklar10 270.792 319.651ARA TOPLAM50.457.796 39.335.320TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR50.457.796 39.335.320DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller24.400.000 24.400.000Maddi Duran Varlıklar7 11.175.255 9.284.653Kullanım Hakkı Varlıkları7 5.533.378 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar129.293 137.123Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar129.293 137.123Peşin Ödenmiş Giderler16.515 5.446Ertelenmiş Vergi Varlığı15 2.374.006 2.384.981TOPLAM DURAN VARLIKLAR43.628.447 36.212.203TOPLAM VARLIKLAR94.086.243 75.547.523KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 12.453.833 6.375.931Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 8.144.986 8.791.492Ticari Borçlar29.319.918 25.768.234İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9.365 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 29.310.553 25.768.234Diğer Borçlar5 228.343 286.278İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22.694 32.362İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar205.649 253.916Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.197 594.339Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 127.783 252.415Kısa Vadeli Karşılıklar2.003.636 1.622.914Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.589.535 1.221.368Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 414.101 401.546Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 1.162.949 962.924ARA TOPLAM53.445.645 44.654.527TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.445.645 44.654.527UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 18.735.409 9.501.536Uzun Vadeli Karşılıklar2.060.577 1.928.528Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 2.060.577 1.928.528Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 2.416.861 2.177.854Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler10 0 13.094TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.212.847 13.621.012TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER76.658.492 58.275.539ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.337.706 17.262.304Ödenmiş Sermaye13.202.124 13.202.124Geri Alınmış Paylar (-)-239.432 -239.432Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.104.056 12.154.126Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.104.056 12.154.126Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12.748.256 12.748.256Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-644.200 -594.130Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.293 0Yabancı Para Çevrim Farkları3.293 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler274.362 274.362Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-9.061.073 -9.016.474Net Dönem Karı veya Zararı16 1.054.376 887.598Kontrol Gücü Olmayan Paylar90.045 9.680TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.427.751 17.271.984TOPLAM KAYNAKLAR94.086.243 75.547.523Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.202.124 -239.432 11.472.058 -157.615 274.362 -9.792.672 776.198 15.535.023 -6.969 15.528.054Transferler776.198 -776.198Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 10.727 683.215 693.942 15.334 709.276Dönem Sonu Bakiyeler13.202.124 -239.432 11.472.058 -146.888 274.362 -9.016.474 683.215 16.228.965 8.365 16.237.330Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.202.124 -239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.016.474 887.598 17.262.304 9.680 17.271.984Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2-1-4 -932.197 -932.197 -932.197Düzeltmelerden Sonraki Tutar13.202.124 -239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.948.671 887.598 16.330.107 9.680 16.339.787Transferler887.598 -887.598Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -50.070 3.293 1.054.376 1.007.599 4.365 1.011.964Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler76.000 76.000Dönem Sonu Bakiyeler13.202.124 -239.432 12.748.256 -644.200 3.293 274.362 -9.061.073 1.054.376 17.337.706 90.045 17.427.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)16 1.055.449 698.549 812.959 590.178DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-50.070 10.727 -14.484 197.413Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -62.588 13.409 -18.105 246.767Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.518 -2.682 3.621 -49.354Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 12.518 -2.682 3.621 -49.354Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar6.585 0 -3.462 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.585 0 -3.462 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi6.585 -3.462DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-43.485 10.727 -17.946 197.413TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.011.964 709.276 795.013 787.591Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.365 15.334 -1.733 15.871Ana Ortaklık Payları1.007.599 693.942 796.746 771.720http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798106BIST