***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 18:51
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 74.083.930 60.469.202 23.880.645 22.236.334
Satışların Maliyeti
11 -61.579.455 -48.839.728 -19.414.568 -16.943.650
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.504.475 11.629.474 4.466.077 5.292.684
BRÜT KAR (ZARAR)
12.504.475 11.629.474 4.466.077 5.292.684
Genel Yönetim Giderleri
-3.569.399 -2.632.969 -1.207.956 -941.263
Pazarlama Giderleri
-3.711.536 -3.034.181 -1.341.615 -1.018.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3.467.376 4.345.825 1.395.184 2.837.701
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.418.643 -2.260.159 -616.593 -1.436.670
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.272.273 8.047.990 2.695.097 4.733.479
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.930
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.272.273 8.060.920 2.695.097 4.733.479
Finansman Gelirleri
13 1.941.039 1.441.833 1.168.725 789.363
Finansman Giderleri
14 -7.624.856 -8.508.912 -2.752.601 -4.696.421
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.588.456 993.841 1.111.221 826.421
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-533.007 -295.292 -298.262 -236.243
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -425.872 -262.721 -128.414 -137.691
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -107.135 -32.571 -169.848 -98.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.055.449 698.549 812.959 590.178
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.055.449 698.549 812.959 590.178
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 1.073 15.334 -2 15.871
Ana Ortaklık Payları
16 1.054.376 683.215 812.961 574.307
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 16 0,07990000 0,05180000 0,06160000 0,04350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.353.031 -127.873
Dönem Karı (Zararı)
16 1.055.449 698.549
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.207.576 4.096.853
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.219.512 882.087
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
34.933 67.598
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-252.154 73.112
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
287.087 -5.514
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
522.102 389.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
509.546 390.393
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.556 -1.001
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.720.967 2.475.415
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.720.967 2.475.415
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
533.009 295.291
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
177.053
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.588 -4.400.374
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.766.062 -12.933.939
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-17 -1.190.625 -1.545.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.575.437 -11.388.691
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
114.884 -203.701
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
114.884 -194.424
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.008.014 1.790.006
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.227.012 946.307
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.551.684 4.447.670
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-17 9.365 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 3.542.319 4.447.670
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.935 563.886
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.668 372.202
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-48.267 191.684
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-590.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
490.957 989.397
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
49.804 -230.278
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
441.153 1.219.675
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.241.437 395.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -337.902 -320.012
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-550.504 -202.889
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.026.283 -3.377.266
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
193.939
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
193.939
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.102.283 -3.571.205
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
76.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.468.797 3.419.038
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.349.051 5.884.289
Ödenen Faiz
-3.929.342 -2.552.793
Alınan Faiz
49.088 87.542
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.795.545 -86.101
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.585 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.802.130 -86.101
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 608.304 987.933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.410.434 901.832
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.410.434 608.304
Ticari Alacaklar
30.202.691 22.184.475
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 1.886.744 696.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 28.315.947 21.488.356
Diğer Alacaklar
664.900 779.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
664.900 779.784
Stoklar
6 10.785.279 13.080.380
Peşin Ödenmiş Giderler
123.700 2.361.781
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
945
Diğer Dönen Varlıklar
10 270.792 319.651
ARA TOPLAM
50.457.796 39.335.320
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.457.796 39.335.320
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
24.400.000 24.400.000
Maddi Duran Varlıklar
7 11.175.255 9.284.653
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 5.533.378 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
129.293 137.123
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
129.293 137.123
Peşin Ödenmiş Giderler
16.515 5.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 2.374.006 2.384.981
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.628.447 36.212.203
TOPLAM VARLIKLAR
94.086.243 75.547.523
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 12.453.833 6.375.931
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 8.144.986 8.791.492
Ticari Borçlar
29.319.918 25.768.234
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9.365 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 29.310.553 25.768.234
Diğer Borçlar
5 228.343 286.278
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22.694 32.362
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
205.649 253.916
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.197 594.339
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 127.783 252.415
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.003.636 1.622.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.589.535 1.221.368
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 414.101 401.546
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.162.949 962.924
ARA TOPLAM
53.445.645 44.654.527
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.445.645 44.654.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 18.735.409 9.501.536
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.060.577 1.928.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 2.060.577 1.928.528
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 2.416.861 2.177.854
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 0 13.094
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.212.847 13.621.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.658.492 58.275.539
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.337.706 17.262.304
Ödenmiş Sermaye
13.202.124 13.202.124
Geri Alınmış Paylar (-)
-239.432 -239.432
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.104.056 12.154.126
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.104.056 12.154.126
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12.748.256 12.748.256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-644.200 -594.130
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.293 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.293 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
274.362 274.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.061.073 -9.016.474
Net Dönem Karı veya Zararı
16 1.054.376 887.598
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
90.045 9.680
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.427.751 17.271.984
TOPLAM KAYNAKLAR
94.086.243 75.547.523
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13.202.124 -239.432 11.472.058 -157.615 274.362 -9.792.672 776.198 15.535.023 -6.969 15.528.054
Transferler
776.198 -776.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 10.727 683.215 693.942 15.334 709.276
Dönem Sonu Bakiyeler
13.202.124 -239.432 11.472.058 -146.888 274.362 -9.016.474 683.215 16.228.965 8.365 16.237.330
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13.202.124 -239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.016.474 887.598 17.262.304 9.680 17.271.984
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2-1-4 -932.197 -932.197 -932.197
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
13.202.124 -239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.948.671 887.598 16.330.107 9.680 16.339.787
Transferler
887.598 -887.598
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -50.070 3.293 1.054.376 1.007.599 4.365 1.011.964
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
76.000 76.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13.202.124 -239.432 12.748.256 -644.200 3.293 274.362 -9.061.073 1.054.376 17.337.706 90.045 17.427.751
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
16 1.055.449 698.549 812.959 590.178
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-50.070 10.727 -14.484 197.413
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -62.588 13.409 -18.105 246.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.518 -2.682 3.621 -49.354
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 12.518 -2.682 3.621 -49.354
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.585 0 -3.462 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.585 0 -3.462 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
6.585 -3.462
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-43.485 10.727 -17.946 197.413
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.011.964 709.276 795.013 787.591
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.365 15.334 -1.733 15.871
Ana Ortaklık Payları
1.007.599 693.942 796.746 771.720
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798106
BIST