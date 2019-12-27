***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
27.12.2019 14:02
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında,
Şirketimiz ilişkili taraflarından Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti.'den kiralamış olduğu fabrika binalarının 2020 yılı kira bedelleri için 1A Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne yaptırılan değerleme rapolarına istinaden
G.O.P. OSB Mah. 21.Sokak N6/A Çerkezköy- Tekirdağ adresinde 945 Ada 26 Parselde bulunan fabrika binası için 400-055-12-18-0348 numaralı rapora göre aylık 51.000 TL + KDV bedelle,
Odunpazarı OSB 29.Cadde N4 Eskişehir adresinde 134 Ada 9 Parselde bulunan fabrika binası için 400-055-12-19-0347 numaralı rapora göre aylık 32.200 TL + KDV bedelle kiralama sözleşmesi yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805534
BIST
17:52113.674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 21,46
|Açılış
|: 114.036
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|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:525,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0278
|Açılış
|: 5,9560
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|Önceki Kapanış
|: 5,9320
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5,9611
En Düşük
5,9292
17:526,6539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
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|Açılış
|: 6,6350
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|Önceki Kapanış
|: 6,5720
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6,6539
En Düşük
6,5741
17:52289,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,00
|Açılış
|: 289,32
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|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|15.028.855
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|ISGYO
|1,54
|444.635.753
|% 13,24
|
|HDFGS
|2,47
|118.802.637
|% 11,26
|
|SEKUR
|5,77
|32.542.563
|% 10,33
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|QNBFB
|37,52
|85.393.202
|% -13,23
|
|SMART
|9,88
|197.093.493
|% -12,95
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,31
|65.779.768
|% -6,06
|
|ALBRK
|1,53
|1.074.528.586
|% 6,25
|
|ISFIN
|3,97
|791.215.400
|% 0,51
|
|THYAO
|13,95
|508.758.681
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,54
|444.635.753
|% 13,24
|
|TKFEN
|19,19
|325.090.953
|% 1,00
|
|ALBRK
|1,53
|1.074.528.586
|% 6,25
|
|ISGYO
|1,54
|444.635.753
|% 13,24
|
|ISFIN
|3,97
|791.215.400
|% 0,51
|
|IHLAS
|0,87
|126.104.155
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,63
|292.967.225
|% 3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7835
|7,8225
|% 1,20
|
|Frank
|6,0823
|6,1190
|% 1,03
|
|Riyal
|1,5833
|1,5912
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|-1,12
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,13
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,14
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