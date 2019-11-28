***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
28.11.2019 16:18
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 28.11.2019 tarih ve BİAŞ 2-9068 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800806
BIST
18:05107.126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.282,01
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
18:055,7679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0103
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7608
18:056,3523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0044
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3454
18:05269,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,48
|Açılış
|: 269,83
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,76
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|33,00
|240.342
|% 17,44
|
|SMART
|5,46
|187.823.178
|% 16,17
|
|UTPYA
|4,75
|59.294.869
|% 16,14
|
|ALCAR
|48,92
|22.547.918
|% 15,11
|
|QNBFB
|28,10
|40.268.734
|% 14,98
|
|VAKFN
|2,04
|32.352.802
|% -19,69
|
|EGCYH
|0,10
|19.488
|% -9,09
|
|UZERB
|1,47
|7.690
|% -8,70
|
|CEOEM
|8,61
|24.703.000
|% -7,32
|
|OLMIP
|7,15
|683.216
|% -7,02
|
|THYAO
|13,82
|1.422.172.691
|% 1,84
|
|ASELS
|18,82
|430.053.134
|% 0,97
|
|PETKM
|3,62
|412.877.955
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,38
|298.501.969
|% 2,15
|
|SISE
|4,99
|229.586.608
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,38
|298.501.969
|% 2,15
|
|PETKM
|3,62
|412.877.955
|% 0,56
|
|THYAO
|13,82
|1.422.172.691
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,48
|100.957.964
|% 0,68
|
|TRKCM
|3,25
|178.784.569
|% 2,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4199
|7,4571
|% -0,20
|
|Frank
|5,7490
|5,7836
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5333
|1,5410
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|-0,03
|
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