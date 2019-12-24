***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2019 13:47
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Almanya'da kurulu bulunan bağlı ortaklığımız Sanifoam GmbH şirketinin 25.000 Euro olan sermayesi 50.000 Euro tutara yükseltilmiş olup, Alman yetkili kurumları tarafından 23.12.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
Sermaye artışının 12.500 Euro bedeli Sanifoam Sünger San.Tic.A.Ş. tarafından karşılanmıştır.
Tescile ilişkin bilgiler
Şirket Ünvanı SANİFOAM GmbH
Şirket Sermayesi : 50.000 EURO
Ortaklık Yapısı : Sanifoam Sünger San.Tic.A.Ş. %50
Yıldırım ULKAT %50
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804950
BIST
17:00113.293
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.118,25
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
17:005,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
17:006,6004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
17:00285,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,87
|Açılış
|: 285,08
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,21
|87.257.014
|% 16,12
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.332.147
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.856.351
|% 14,91
|
|MNDRS
|1,41
|107.917.070
|% 13,71
|
|ITTFH
|4,05
|91.871.213
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,03
|846.761.946
|% 1,81
|
|HALKB
|5,96
|487.505.029
|% 4,56
|
|PETKM
|3,75
|407.365.240
|% 0,81
|
|IPEKE
|8,00
|396.276.321
|% 1,78
|
|KOZAA
|10,22
|362.211.551
|% 2,40
|
|IHLGM
|1,12
|255.959.993
|% -0,88
|
|ALBRK
|1,47
|257.083.177
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,73
|238.222.540
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,22
|272.226.888
|% 4,72
|
|PETKM
|3,75
|407.365.240
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6795
|7,7181
|% 0,03
|
|Frank
|6,0350
|6,0714
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5807
|1,5886
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|4,98
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,87
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,62
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|0,36
|
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