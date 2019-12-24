***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlmanya'da kurulu bulunan bağlı ortaklığımız Sanifoam GmbH şirketinin 25.000 Euro olan sermayesi 50.000 Euro tutara yükseltilmiş olup, Alman yetkili kurumları tarafından 23.12.2019 tarihinde tescil edilmiştir.Sermaye artışının 12.500 Euro bedeli Sanifoam Sünger San.Tic.A.Ş. tarafından karşılanmıştır.Tescile ilişkin bilgilerŞirket Ünvanı SANİFOAM GmbHŞirket Sermayesi : 50.000 EUROOrtaklık Yapısı : Sanifoam Sünger San.Tic.A.Ş. %50Yıldırım ULKAT %50Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804950BIST