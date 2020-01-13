***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde bulunan G.O.P. OSB Mah.4.Cad.N18 Çerkezköy TEKİRDAĞ (941 Ada 10 Parsel) adresinde bulunan fabrika binamızın 2020 yılı kira bedeli aylık 218.000 TL+KDV olarak belirlenmiştir. Yıllık kira geliri 2.616.000 TL +KDV.(2019 yılı kira bedeli 180.000 TL+ KDV).Kira bedeli 1A Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılan 23.12.2019 tarih 400-055-12-19-0346 nolu raporda belirlenen tutarın üzerindedir.Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812050BIST