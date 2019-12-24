***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSANİFOAM GmbH LOJİSTİK MERKEZİ 50000 25000 EUR 50,00 BAĞLI ORTAKLIKSANİTEKS SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. SÜNGERDEN MAMUL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI 700000 628250 TRY 89,75 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804951BIST