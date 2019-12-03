***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2019 10:29
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801425
BIST
16:03108.655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 953,34
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
108.838
En Düşük
108.151
16:035,7559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0062
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
16:036,3908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,3760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
16:03273,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,84
|Açılış
|: 273,52
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,64
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|11,95
|103.529.156
|% 19,86
|
|DERAS
|4,77
|40.295.949
|% 19,85
|
|FONET
|7,86
|79.033.612
|% 17,84
|
|OYLUM
|5,31
|12.313.530
|% 14,94
|
|KFEIN
|13,03
|157.547.262
|% 14,30
|
|NIBAS
|5,50
|65.561
|% -8,64
|
|EKIZ
|0,64
|68.762
|% -8,57
|
|ATSYH
|0,91
|5.749
|% -8,08
|
|MEMSA
|0,26
|251.087
|% -7,14
|
|KLMSN
|18,08
|23.150.454
|% -5,39
|
|ASELS
|19,56
|685.689.856
|% 3,27
|
|THYAO
|13,77
|615.737.466
|% 0,07
|
|PETKM
|3,62
|290.296.662
|% 0,56
|
|GARAN
|10,34
|258.886.634
|% 1,37
|
|YKSLN
|7,28
|234.533.814
|% 12,35
|
|EKGYO
|1,48
|215.375.418
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,30
|131.548.158
|% 6,56
|
|PETKM
|3,62
|290.296.662
|% 0,56
|
|IEYHO
|0,45
|32.220.361
|% 9,76
|
|ADESE
|1,93
|127.341.465
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5397
|7,5775
|% 0,36
|
|Frank
|5,8026
|5,8376
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5307
|1,5384
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|2,95
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,66
|
|Cumhuriyet
|1.809
|1.837
|3,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|0,23
|
|Yarım
|871
|893
|0,12
|
|Çeyrek
|437
|447
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,96
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,02
|
|B. Petrol
|63,53
|63,53
|0,53
|