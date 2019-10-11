***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.10.2019 17:01
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 11.10.2019 tarihli ve BİAŞ-2-8015 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792693
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
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|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.783
En Düşük
98.776
18:055,8833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0463
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
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5,8833
En Düşük
5,8233
18:056,4983
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0654
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
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6,4983
En Düşük
6,4139
18:05280,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,27
|Açılış
|: 279,92
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|Önceki Kapanış
|: 280,30
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283,23
En Düşük
278,12