***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.10.2019 18:25
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÜRKAN TURAL Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET VEDAT BAŞSİMİTCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA GÖKHAN GÜNBULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi
HATİCE SOYDAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Finansman Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
SEFER ANLAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite / Riskin Erken Saptanması Komitesi
OSMAN ASİLTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi / Denetimden Sorumlu Komite
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÜRKAN TURAL Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET VEDAT BAŞSİMİTCİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis Yönetim Kurulu Üyesi
HATİCE SOYDAN Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Finansman Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794972
BIST