***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.10.2019 11:50
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamit Mücellit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794746
BIST
14:35100.329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -16,30
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
14:355,7625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0028
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7586
14:356,4057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0030
|Açılış
|: 6,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
14:35279,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,74
|Açılış
|: 279,55
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.458.564
|% 19,83
|
|DITAS
|7,37
|6.895.734
|% 12,69
|
|IHGZT
|2,60
|754.019
|% 12,55
|
|YAYLA
|1,04
|17.670.867
|% 8,33
|
|VESBE
|16,17
|23.128.598
|% 8,16
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|ADNAC
|1,80
|3.495.111
|% -4,76
|
|GEDIK
|4,95
|2.688.889
|% -4,44
|
|INFO
|5,08
|31
|% -4,15
|
|THYAO
|11,88
|546.241.071
|% 0,59
|
|ASELS
|18,53
|306.048.142
|% 1,98
|
|GARAN
|9,54
|255.853.235
|% -1,65
|
|AKBNK
|7,15
|151.792.205
|% -0,69
|
|TUPRS
|126,00
|139.332.150
|% 0,80
|
|IHLGM
|0,79
|79.499.349
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,28
|61.354.281
|% -1,54
|
|THYAO
|11,88
|546.241.071
|% 0,59
|
|ISFIN
|2,44
|108.788.627
|% 1,67
|
|KRDMD
|2,23
|95.701.606
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3659
|7,4028
|% -0,30
|
|Frank
|5,7871
|5,8220
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5322
|1,5399
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.508
|1.508
|3,66
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,24
|
|Cumhuriyet
|1.846
|1.874
|1,00
|
|Tam
|1.839
|1.885
|3,97
|
|Yarım
|889
|912
|1,92
|
|Çeyrek
|446
|456
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,17
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,06
|
|B. Petrol
|61,72
|61,72
|0,05
|