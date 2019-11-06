***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.11.2019 14:25
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamit Mücellit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796886
BIST
15:05101.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 801,43
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.386
En Düşük
100.368
15:055,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0068
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7458
15:056,3842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3903
En Düşük
6,3667
15:05274,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,40
|Açılış
|: 274,89
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,76
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,23
|11.015.950
|% 14,95
|
|NUHCM
|12,22
|47.761.633
|% 13,99
|
|BERA
|4,15
|164.370.043
|% 9,21
|
|DOBUR
|3,90
|6.172.612
|% 7,73
|
|AVGYO
|1,26
|58.333.176
|% 7,69
|
|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
|
|TKURU
|9,11
|43.057
|% -7,70
|
|SEKFK
|3,94
|143.950
|% -6,19
|
|DENIZ
|21,18
|2.529.586
|% -5,87
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|THYAO
|12,01
|700.755.939
|% 1,26
|
|BJKAS
|2,23
|349.484.600
|% 4,21
|
|ASELS
|18,57
|311.755.606
|% -1,69
|
|GARAN
|9,56
|230.871.882
|% 1,06
|
|GSRAY
|1,72
|217.882.939
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,23
|349.484.600
|% 4,21
|
|GSRAY
|1,72
|217.882.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,29
|138.491.835
|% 1,78
|
|THYAO
|12,01
|700.755.939
|% 1,26
|
|AVGYO
|1,26
|58.333.176
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3914
|7,4284
|% 0,04
|
|Frank
|5,7676
|5,8024
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5296
|1,5373
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|0,46
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,35
|
|Cumhuriyet
|1.823
|1.850
|-8,00
|
|Tam
|1.814
|1.860
|-4,83
|
|Yarım
|877
|900
|-2,33
|
|Çeyrek
|440
|450
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,70
|62,70
|-0,26
|