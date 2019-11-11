***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.11.2019 13:37
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Maksut Urun tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798001
BIST
16:10103.818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 665,17
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
16:105,7694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0058
|Açılış
|: 5,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7953
En Düşük
5,7599
16:106,3713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3951
En Düşük
6,3444
16:10271,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,00
|Açılış
|: 271,32
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|
|KFEIN
|8,60
|85.608.777
|% 15,28
|
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|6.016.808
|% 14,95
|
|GYHOL
|7,25
|5.956.463
|% 11,20
|
|KLNMA
|46,38
|4.262.512
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,75
|3.056.073
|% -7,64
|
|FONET
|3,15
|13.939.918
|% -6,80
|
|MNDRS
|0,86
|32.242.221
|% -6,52
|
|MEMSA
|0,16
|39.507
|% -5,88
|
|THYAO
|13,03
|1.106.079.917
|% 1,80
|
|PETKM
|3,70
|342.994.974
|% -0,80
|
|ASELS
|18,87
|300.740.475
|% -0,21
|
|GARAN
|9,88
|251.900.823
|% 0,92
|
|HALKB
|5,84
|241.236.820
|% 1,21
|
|PETKM
|3,70
|342.994.974
|% -0,80
|
|THYAO
|13,03
|1.106.079.917
|% 1,80
|
|SMART
|3,59
|230.998.576
|% 10,46
|
|KRDMD
|2,29
|133.133.865
|% -0,87
|
|HALKB
|5,84
|241.236.820
|% 1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4131
|7,4503
|% 0,92
|
|Frank
|5,7856
|5,8205
|% 0,56
|
|Riyal
|1,5347
|1,5424
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|3,18
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,99
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|5,11
|
|Yarım
|868
|890
|2,48
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,23
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|62,03
|62,03
|-0,48
|
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