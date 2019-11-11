***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 19:13
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
5,28 4.339.034.198 4.174.979.132 1.380.430.002 1.361.255.681
Satışların Maliyeti
5,28 -4.128.271.922 -3.927.476.738 -1.326.692.522 -1.244.615.573
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
210.762.276 247.502.394 53.737.480 116.640.108
BRÜT KAR (ZARAR)
210.762.276 247.502.394 53.737.480 116.640.108
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -44.259.131 -38.166.152 -14.409.493 -13.356.001
Pazarlama Giderleri
29,30 -21.235.697 -16.501.994 -5.322.867 -5.680.089
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -2.224.476 -1.546.582 -727.465 -550.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 139.406.287 268.296.940 5.080.194 218.802.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -117.549.276 -145.638.564 -26.564.178 -129.680.232
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
164.899.983 313.946.042 11.793.671 186.175.748
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 420.419 304.446 -143.986 304.446
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -7.315 -285.055 -7.314 -240.620
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 4.892.580 11.466.947 -150.148 4.909.331
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
170.205.667 325.432.380 11.492.223 191.148.905
Finansman Gelirleri
33 94.682.832 469.781.507 54.462.906 184.071.098
Finansman Giderleri
33 -162.721.599 -651.955.299 -49.141.851 -312.557.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
102.166.900 143.258.588 16.813.278 62.662.373
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -16.802.092 -40.889.958 -4.619.651 -16.317.829
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-22.209.037 -36.656.900 -1.632.987 -16.214.776
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.406.945 -4.233.058 -2.986.664 -103.053
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
85.364.808 102.368.630 12.193.627 46.344.544
DÖNEM KARI (ZARARI)
85.364.808 102.368.630 12.193.627 46.344.544
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
76.448 85.125 33.246 48.583
Ana Ortaklık Payları
85.288.360 102.283.505 12.160.381 46.295.961
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 36 0,00430000 0,00510000 0,00060000 0,00230000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
184.010.513 203.556.370
Dönem Karı (Zararı)
85.364.808 102.368.630
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
85.364.808 102.368.630
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
127.229.227 335.925.080
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 19.740.720 20.649.651
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13,31 8.313.646 12.170.609
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.341.604 12.170.609
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -27.958
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 8.360.268 247.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,24 8.024.848 498.150
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 335.420 -250.874
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 60.368.470 62.974.709
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -6.213.029 -4.846.231
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 66.581.499 67.820.940
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14.359.317 209.489.534
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -1.068.210 1.091.575
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.068.210 1.091.575
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -101.881 -11.466.947
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 17.660.996 40.889.958
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -404.099 -121.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.756.177 -206.545.584
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-409.006
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -143.139.025 -256.721.938
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -52.210.482 -4.541.757
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -31.920.840 -154.491.073
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 16.172.937 19.242.657
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 190.507.779 183.084.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 3.286.609 970.119
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20,22 -2.295.939 1.769.585
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 16.251.790 -1.564.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.706.739
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
208.837.858 231.748.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.618.308 -1.673.436
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.209.037 -26.518.320
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.817.452 -51.020.119
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
27 -7.777.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 5.725.118 315.654
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -25.542.570 -43.558.773
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-142.188.530 -129.427.669
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.510.897.469 1.324.513.878
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.536.889.222 -1.384.994.699
Ödenen Temettüler
35.445.289
Türev Araçlar
14 200.664 148.585
Stoklar
13 500.167.190 468.246.350
Peşin Ödenmiş Giderler
26 30.978.330 43.137.224
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 2.664.078 4.292.471
Diğer Dönen Varlıklar
26 15.876.551 1.199.496
ARA TOPLAM
1.552.412.007 1.324.277.706
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.552.412.007 1.324.277.706
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 504.588 95.582
Diğer Alacaklar
11 87.031 47.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
87.031 47.074
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 49.220.429 49.118.548
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 93.060.000 93.060.000
Maddi Duran Varlıklar
18 308.128.608 305.673.713
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 354.070
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 9.998.694 8.769.351
Peşin Ödenmiş Giderler
26 499.057 2.884.707
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 14.020.713 8.082.207
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
475.873.190 467.731.182
TOPLAM VARLIKLAR
2.028.285.197 1.792.008.888
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 636.643.539 706.299.426
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 187.207.326 143.461.823
Ticari Borçlar
10 314.790.315 124.310.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10,38 314.790.315 124.310.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 7.507.238 4.220.629
Diğer Borçlar
11 4.378.709 6.674.648
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.378.709 6.674.648
Türev Araçlar
14 500.300 1.516.431
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 32.550.652 16.298.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
32.550.652 16.298.862
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 2.183.154 778.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 12.027.613 12.268.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.448.943 10.025.334
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.578.670 2.243.250
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 352.669
ARA TOPLAM
1.197.788.846 1.016.181.900
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.197.788.846 1.016.181.900
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 198.324.467 184.046.520
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 45.432.142 39.320.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
45.432.142 39.320.004
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.377.462 1.391.816
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
245.134.071 224.758.340
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.442.922.917 1.240.940.240
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 584.853.042 550.557.406
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.020.551 1.020.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.233.763 15.340.163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
56.295.237 51.022.125
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
150.912.517 88.862.693
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
76.102.614 103.213.140
Net Dönem Karı veya Zararı
85.288.360 91.098.734
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
509.238 511.242
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
585.362.280 551.068.648
TOPLAM KAYNAKLAR
2.028.285.197 1.792.008.888
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 -4.991.991 -253.262 26.485.559 30.843.011 111.498.511 87.888.922 452.491.301 527.543 453.018.844
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-431.116 -431.116 -431.116
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-431.116 -431.116 -431.116
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
200.000.000 1.020.551 -4.991.991 -253.262 26.485.559 30.843.011 111.067.395 87.888.922 452.060.185 527.543 452.587.728
Transferler
27 8.057.914 79.831.008 -87.888.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.233 3.502.554 34.569.914 102.283.505 140.401.206 86.344 140.487.550
Dönem Karı (Zararı)
102.283.505 102.283.505 85.125 102.368.630
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
45.233 3.502.554 34.569.914 38.117.701 1.219 38.118.920
Kar Payları
-37.723.497 -37.723.496 -133.617 -37.857.114
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 -4.946.758 3.249.292 61.055.473 38.900.925 153.174.906 102.283.505 554.737.894 480.270 555.218.164
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.733 550.557.405 511.242 551.068.647
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.733 550.557.405 511.242 551.068.647
Transferler
62.049.824 29.048.909 -91.098.733
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-215.793 109.393 5.273.112 85.288.360 90.455.072 78.697 90.533.769
Dönem Karı (Zararı)
85.288.360 85.288.360 76.448 85.364.808
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-215.793 109.393 5.273.112 5.166.712 2.249 5.168.961
Kar Payları
-56.159.435 -56.159.435 -80.701 -56.240.136
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.810.105 -1.756.816 56.295.237 150.912.517 76.102.614 85.288.360 584.853.042 509.238 585.362.280
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
27 85.364.808 102.368.630 12.193.627 46.344.544
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-104.247 3.547.602 -357.110 -323.588
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -237.063 56.460 -634.281 -413.047
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16 109.393 3.502.554 160.806 7.069
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 23.423 -11.412 116.365 82.390
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.423 -11.412 116.365 82.390
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.273.208 34.571.318 -688.499 21.553.081
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 5.273.208 34.571.318 -688.499 21.553.081
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.168.961 38.118.920 -1.045.609 21.229.493
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.533.769 140.487.550 11.148.018 67.574.037
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
78.697 86.402 31.895 47.933
Ana Ortaklık Payları
90.455.072 140.401.148 11.116.123 67.526.104
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798255
BIST