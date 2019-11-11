***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5,28 4.339.034.198 4.174.979.132 1.380.430.002 1.361.255.681Satışların Maliyeti5,28 -4.128.271.922 -3.927.476.738 -1.326.692.522 -1.244.615.573TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)210.762.276 247.502.394 53.737.480 116.640.108BRÜT KAR (ZARAR)210.762.276 247.502.394 53.737.480 116.640.108Genel Yönetim Giderleri29,30 -44.259.131 -38.166.152 -14.409.493 -13.356.001Pazarlama Giderleri29,30 -21.235.697 -16.501.994 -5.322.867 -5.680.089Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 -2.224.476 -1.546.582 -727.465 -550.159Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 139.406.287 268.296.940 5.080.194 218.802.121Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -117.549.276 -145.638.564 -26.564.178 -129.680.232ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)164.899.983 313.946.042 11.793.671 186.175.748Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 420.419 304.446 -143.986 304.446Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -7.315 -285.055 -7.314 -240.620Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 4.892.580 11.466.947 -150.148 4.909.331FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)170.205.667 325.432.380 11.492.223 191.148.905Finansman Gelirleri33 94.682.832 469.781.507 54.462.906 184.071.098Finansman Giderleri33 -162.721.599 -651.955.299 -49.141.851 -312.557.630SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)102.166.900 143.258.588 16.813.278 62.662.373Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -16.802.092 -40.889.958 -4.619.651 -16.317.829Dönem Vergi (Gideri) Geliri-22.209.037 -36.656.900 -1.632.987 -16.214.776Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.406.945 -4.233.058 -2.986.664 -103.053SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)85.364.808 102.368.630 12.193.627 46.344.544DÖNEM KARI (ZARARI)85.364.808 102.368.630 12.193.627 46.344.544Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar76.448 85.125 33.246 48.583Ana Ortaklık Payları85.288.360 102.283.505 12.160.381 46.295.961Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,00430000 0,00510000 0,00060000 0,00230000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI184.010.513 203.556.370Dönem Karı (Zararı)85.364.808 102.368.630Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)85.364.808 102.368.630Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler127.229.227 335.925.080Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 19.740.720 20.649.651Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13,31 8.313.646 12.170.609Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 8.341.604 12.170.609Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 -27.958Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24 8.360.268 247.276Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,24 8.024.848 498.150Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 335.420 -250.874Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33 60.368.470 62.974.709Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -6.213.029 -4.846.231Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 66.581.499 67.820.940Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler14.359.317 209.489.534Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -1.068.210 1.091.575Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -1.068.210 1.091.575Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -101.881 -11.466.947Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 17.660.996 40.889.958Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18 -404.099 -121.285İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.756.177 -206.545.584Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-409.006Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -143.139.025 -256.721.938Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -52.210.482 -4.541.757Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -31.920.840 -154.491.073Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 16.172.937 19.242.657Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 190.507.779 183.084.555Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24 3.286.609 970.119Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,20,22 -2.295.939 1.769.585Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 16.251.790 -1.564.471İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.706.739Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları208.837.858 231.748.126Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -2.618.308 -1.673.436Vergi İadeleri (Ödemeleri)-22.209.037 -26.518.320YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.817.452 -51.020.119İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları27 -7.777.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 5.725.118 315.654Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -25.542.570 -43.558.773FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-142.188.530 -129.427.669Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.510.897.469 1.324.513.878Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.536.889.222 -1.384.994.699Ödenen Temettüler35.445.289Türev Araçlar14 200.664 148.585Stoklar13 500.167.190 468.246.350Peşin Ödenmiş Giderler26 30.978.330 43.137.224Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 2.664.078 4.292.471Diğer Dönen Varlıklar26 15.876.551 1.199.496ARA TOPLAM1.552.412.007 1.324.277.706TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.552.412.007 1.324.277.706DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 504.588 95.582Diğer Alacaklar11 87.031 47.074İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar87.031 47.074Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 49.220.429 49.118.548Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 93.060.000 93.060.000Maddi Duran Varlıklar18 308.128.608 305.673.713Kullanım Hakkı Varlıkları18 354.070Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 9.998.694 8.769.351Peşin Ödenmiş Giderler26 499.057 2.884.707Ertelenmiş Vergi Varlığı35 14.020.713 8.082.207TOPLAM DURAN VARLIKLAR475.873.190 467.731.182TOPLAM VARLIKLAR2.028.285.197 1.792.008.888KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 636.643.539 706.299.426Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 187.207.326 143.461.823Ticari Borçlar10 314.790.315 124.310.494İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10,38 314.790.315 124.310.494Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 7.507.238 4.220.629Diğer Borçlar11 4.378.709 6.674.648İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 4.378.709 6.674.648Türev Araçlar14 500.300 1.516.431Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 32.550.652 16.298.862İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)32.550.652 16.298.862Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 2.183.154 778.334Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 12.027.613 12.268.584Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9.448.943 10.025.334Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.578.670 2.243.250Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 352.669ARA TOPLAM1.197.788.846 1.016.181.900TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.197.788.846 1.016.181.900UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 198.324.467 184.046.520Uzun Vadeli Karşılıklar24 45.432.142 39.320.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar45.432.142 39.320.004Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 1.377.462 1.391.816TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER245.134.071 224.758.340TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.442.922.917 1.240.940.240ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 584.853.042 550.557.406Ödenmiş Sermaye200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.020.551 1.020.551Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.233.763 15.340.163Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)56.295.237 51.022.125Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler150.912.517 88.862.693Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları76.102.614 103.213.140Net Dönem Karı veya Zararı85.288.360 91.098.734Kontrol Gücü Olmayan Paylar509.238 511.242TOPLAM ÖZKAYNAKLAR585.362.280 551.068.648TOPLAM KAYNAKLAR2.028.285.197 1.792.008.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 1.020.551 -4.991.991 -253.262 26.485.559 30.843.011 111.498.511 87.888.922 452.491.301 527.543 453.018.844Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-431.116 -431.116 -431.116Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-431.116 -431.116 -431.116Düzeltmelerden Sonraki Tutar200.000.000 1.020.551 -4.991.991 -253.262 26.485.559 30.843.011 111.067.395 87.888.922 452.060.185 527.543 452.587.728Transferler27 8.057.914 79.831.008 -87.888.922Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)45.233 3.502.554 34.569.914 102.283.505 140.401.206 86.344 140.487.550Dönem Karı (Zararı)102.283.505 102.283.505 85.125 102.368.630Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)45.233 3.502.554 34.569.914 38.117.701 1.219 38.118.920Kar Payları-37.723.497 -37.723.496 -133.617 -37.857.114Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 1.020.551 -4.946.758 3.249.292 61.055.473 38.900.925 153.174.906 102.283.505 554.737.894 480.270 555.218.164Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.733 550.557.405 511.242 551.068.647Düzeltmelerden Sonraki Tutar200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.733 550.557.405 511.242 551.068.647Transferler62.049.824 29.048.909 -91.098.733Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-215.793 109.393 5.273.112 85.288.360 90.455.072 78.697 90.533.769Dönem Karı (Zararı)85.288.360 85.288.360 76.448 85.364.808Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-215.793 109.393 5.273.112 5.166.712 2.249 5.168.961Kar Payları-56.159.435 -56.159.435 -80.701 -56.240.136Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.810.105 -1.756.816 56.295.237 150.912.517 76.102.614 85.288.360 584.853.042 509.238 585.362.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)27 85.364.808 102.368.630 12.193.627 46.344.544DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-104.247 3.547.602 -357.110 -323.588Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -237.063 56.460 -634.281 -413.047Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar16 109.393 3.502.554 160.806 7.069Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 23.423 -11.412 116.365 82.390Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23.423 -11.412 116.365 82.390Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar5.273.208 34.571.318 -688.499 21.553.081Yabancı Para Çevrim Farkları27 5.273.208 34.571.318 -688.499 21.553.081DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.168.961 38.118.920 -1.045.609 21.229.493TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)90.533.769 140.487.550 11.148.018 67.574.037Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar78.697 86.402 31.895 47.933Ana Ortaklık Payları90.455.072 140.401.148 11.116.123 67.526.104http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798255BIST