***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.11.2019 10:58
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi olduğumuz İşveren Sendikası MESS ile işçilerimiz için toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan Birleşik Metal İş Sendikası arasında 31 Ağustos 2019 tarihinde sona eren Grup Toplu İş Sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla 01 Eylül 2019 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe girecek yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798426
BIST
11:45103.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 696,40
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
103.923
En Düşük
103.452
11:455,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 5,7760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7667
11:456,3705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3620
11:45269,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,36
|Açılış
|: 269,81
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.253.813
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,35
|122.071.528
|% 16,38
|
|ISBTR
|25.656,50
|256.565
|% 15,00
|
|EDIP
|1,08
|8.907.605
|% 12,50
|
|AKENR
|0,74
|29.916.117
|% 10,45
|
|KLNMA
|39,44
|1.493.001
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,43
|41.067.268
|% -6,52
|
|SELEC
|5,57
|4.462.958
|% -5,59
|
|HATEK
|5,42
|2.853.169
|% -4,91
|
|YATAS
|6,01
|13.949.703
|% -4,75
|
|THYAO
|13,30
|682.136.775
|% 2,39
|
|ASELS
|19,11
|219.999.116
|% 1,76
|
|PGSUS
|68,20
|167.129.991
|% 3,18
|
|OZGYO
|1,35
|122.071.528
|% 16,38
|
|KOZAA
|8,90
|102.300.344
|% 1,83
|
|IEYHO
|0,43
|41.067.268
|% -6,52
|
|OZGYO
|1,35
|122.071.528
|% 16,38
|
|THYAO
|13,30
|682.136.775
|% 2,39
|
|CEMAS
|1,20
|60.135.164
|% 9,09
|
|AKENR
|0,74
|29.916.117
|% 10,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3927
|7,4298
|% -0,07
|
|Frank
|5,7855
|5,8203
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5360
|1,5437
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.452
|1.453
|-2,39
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,73
|16,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,42
|62,42
|0,24
|