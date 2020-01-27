***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Birleşik Metal İş Sendikası'nın 24 Ocak 2020 tarihli kararı ile Şirketimizin de içinde yer aldığı işyerlerinde grev kararı aldığı, grev uygulama tarihinin 5 Şubat 2020 olarak belirlendiği, Birleşik Metal İş Sendikası tarafından, Şirketimize 27 Ocak 2020 tarihinde tebliğ edilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814614BIST