***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2020 17:16
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Birleşik Metal İş Sendikası'nın 24 Ocak 2020 tarihli kararı ile Şirketimizin de içinde yer aldığı işyerlerinde grev kararı aldığı, grev uygulama tarihinin 5 Şubat 2020 olarak belirlendiği, Birleşik Metal İş Sendikası tarafından, Şirketimize 27 Ocak 2020 tarihinde tebliğ edilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814614
BIST
17:15120.546
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -1.595,47
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.540
17:155,9512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0084
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9514
En Düşük
5,9349
17:156,5616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,5510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
17:15302,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,40
|Açılış
|: 302,76
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|10,10
|41.792.821
|% 19,95
|
|CRFSA
|7,76
|68.301.526
|% 19,94
|
|TKNSA
|12,02
|366.553.881
|% 18,89
|
|PNSUT
|16,68
|126.617.031
|% 17,46
|
|LINK
|24,70
|14.436.912
|% 16,07
|
|BURVA
|18,08
|634.500
|% -14,96
|
|EKIZ
|1,17
|114.533
|% -8,59
|
|EGCYO
|0,44
|573.601
|% -8,33
|
|RYSAS
|11,70
|10.279.708
|% -8,16
|
|KSTUR
|22,50
|14.570
|% -7,71
|
|THYAO
|14,23
|1.220.822.938
|% -2,13
|
|GUSGR
|2,70
|966.922.538
|% -1,82
|
|PETKM
|4,09
|757.183.148
|% 0,49
|
|ASELS
|23,44
|611.207.907
|% 2,18
|
|TKNSA
|12,02
|366.553.881
|% 18,89
|
|GUSGR
|2,70
|966.922.538
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,55
|306.233.292
|% 1,97
|
|PETKM
|4,09
|757.183.148
|% 0,49
|
|ALBRK
|1,76
|321.197.071
|% 1,73
|
|KRDMD
|2,98
|351.406.794
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7472
|7,7860
|% -0,00
|
|Frank
|6,1182
|6,1551
|% 0,38
|
|Riyal
|1,5813
|1,5892
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.585
|12,78
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,45
|
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|23,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|17,55
|
|Yarım
|963
|988
|8,49
|
|Çeyrek
|483
|494
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,26
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,03
|
|B. Petrol
|58,63
|58,63
|-1,26
|
Seans Raporu
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