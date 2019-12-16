***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.12.2019 17:26
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin -Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Belgesi tutarında güncelleme yapılmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.10.2019
İhraç Tavanı Tutarı 55.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.12.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.12.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 55.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Bonoların yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/12/2019 tarih 72/1594 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SARTN IHRAC BELGESI.pdf
EK: 2 SARTN BASVURU FORMU.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803689
BIST
18:05111.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 648,92
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.443
En Düşük
110.234
18:055,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0394
|Açılış
|: 5,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8594
En Düşük
5,8018
18:056,5225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0588
|Açılış
|: 6,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5311
En Düşük
6,4603
18:05277,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,53
|Açılış
|: 277,51
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
278,53
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|18.462.330
|% 20,00
|
|DERAS
|4,24
|9.280.922
|% 19,77
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,57
|64.156.931
|% 15,99
|
|ATAGY
|5,30
|14.410.145
|% 14,97
|
|KERVN
|0,55
|888.238
|% -9,84
|
|QNBFB
|24,96
|4.993.093
|% -8,64
|
|COSMO
|2,22
|79.811
|% -7,50
|
|FRIGO
|12,05
|572.854
|% -6,52
|
|BALAT
|0,55
|101.277
|% -5,17
|
|THYAO
|14,01
|1.351.150.191
|% 1,37
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ASELS
|19,53
|477.953.944
|% -0,10
|
|GARAN
|10,92
|374.196.735
|% -0,55
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ALBRK
|1,35
|214.158.154
|% 5,47
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|TSPOR
|2,77
|314.581.856
|% 7,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7807
|7,8197
|% 0,61
|
|Frank
|5,9265
|5,9622
|% 0,74
|
|Riyal
|1,5567
|1,5645
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-1,60
|
|Altın Gr.
|277
|278
|1,53
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,03
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|0,03
|
|B. Petrol
|65,52
|65,52
|0,30
|