GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.12.2019 17:26
GÜNCEL HABERLER



***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin -Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Belgesi tutarında güncelleme yapılmıştır.

Yetkili Organ Karar Tarihi 15.10.2019
İhraç Tavanı Tutarı 55.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.12.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.12.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 55.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Bonoların yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/12/2019 tarih 72/1594 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SARTN IHRAC BELGESI.pdf
EK: 2 SARTN BASVURU FORMU.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803689


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05111.126
Değişim :  0,59% |  648,92
Açılış :  110.674  
Önceki Kapanış :  110.477  
En Yüksek
111.443 En Düşük
110.234
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UNYEC 4,86 18.462.330 % 20,00  
DERAS 4,24 9.280.922 % 19,77  
GUSGR 2,43 300.382.302 % 19,70  
BOLUC 4,57 64.156.931 % 15,99  
ATAGY 5,30 14.410.145 % 14,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7807 7,8197 % 0,61  
Frank 5,9265 5,9622 % 0,74  
Riyal 1,5567 1,5645 % 0,75  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.475 -1,60  
Altın Gr. 277 278 1,53  
Cumhuriyet 1.840 1.868 21,00  
Tam 1.833 1.878 16,87  
Yarım 886 909 8,16  
Çeyrek 444 454 4,08  
Gümüş.Ons 16,99 17,03 0,07  
Gümüş Gr. 3,19 3,20 0,03  
B. Petrol 65,52 65,52 0,30  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru