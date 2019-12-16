***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin -Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç Belgesi tutarında güncelleme yapılmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 15.10.2019İhraç Tavanı Tutarı 55.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 25.11.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.12.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.12.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin, 55.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Bonoların yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/12/2019 tarih 72/1594 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SARTN IHRAC BELGESI.pdfEK: 2 SARTN BASVURU FORMU.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803689BIST