***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimizin ihraç ettiği TRSSRTNE1912 ISIN kodlu değişken faizli tahvilin, 2.669.999,99 TL tutarındaki 8. ve son kupon ödemesi ile 50.000.000 TL'lik anapara ödemesi bildirimi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.07.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 50.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 11.10.2019Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,83Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSSRTNE1912Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 11.10.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 11.10.2017Vade Başlangıç Tarihi 13.10.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.01.2018 11.01.2018 12.01.2018 3,83 1.915.000 Evet2 13.04.2018 12.04.2018 13.04.2018 4,08 2.040.000 Evet3 13.07.2018 12.07.2018 13.07.2018 4,32 2.160.000 Evet4 12.10.2018 11.10.2018 12.10.2018 5,56 2.780.000 Evet5 11.01.2019 10.01.2019 11.01.2019 6,96 3.479.999,98 Evet6 12.04.2019 11.04.2019 12.04.2019 5,43 2.714.999,99 Evet7 12.07.2019 11.07.2019 12.07.2019 5,94 2.969.999,97 Evet8 11.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 5,34 2.669.999,99 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 50.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerEk AçıklamalarSARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSSRTNE1912 ISIN kodlu değişken faizli tahvilin, 2.669.999,99 TL tutarındaki 8. ve son kupon ödemesi ile 50.000.000 TL'lik anapara ödemesi 11.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792506BIST