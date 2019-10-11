***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.10.2019 10:37
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Şirketimizin ihraç ettiği TRSSRTNE1912 ISIN kodlu değişken faizli tahvilin, 2.669.999,99 TL tutarındaki 8. ve son kupon ödemesi ile 50.000.000 TL'lik anapara ödemesi bildirimi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.07.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,83
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSSRTNE1912
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi 13.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.01.2018 11.01.2018 12.01.2018 3,83 1.915.000 Evet
2 13.04.2018 12.04.2018 13.04.2018 4,08 2.040.000 Evet
3 13.07.2018 12.07.2018 13.07.2018 4,32 2.160.000 Evet
4 12.10.2018 11.10.2018 12.10.2018 5,56 2.780.000 Evet
5 11.01.2019 10.01.2019 11.01.2019 6,96 3.479.999,98 Evet
6 12.04.2019 11.04.2019 12.04.2019 5,43 2.714.999,99 Evet
7 12.07.2019 11.07.2019 12.07.2019 5,94 2.969.999,97 Evet
8 11.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 5,34 2.669.999,99 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 50.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSSRTNE1912 ISIN kodlu değişken faizli tahvilin, 2.669.999,99 TL tutarındaki 8. ve son kupon ödemesi ile 50.000.000 TL'lik anapara ödemesi 11.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792506
BIST