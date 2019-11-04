***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2019 07:55
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 412.500 13 -1.594 512.592 -4.109 21.243 -6.387 203.566 1.137.824
Transferler
192.500 0 0 0 0 7.063 0 -203.566 -4.003
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 412.338 412.338
Dönem Sonu Bakiyeler
17 605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 -6.387 412.338 1.546.159 0 1.546.159
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 -2.384 597.406 1.735.230
Transferler
17 225.000 0 0 0 0 163.253 209.153 -597.406 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 964.245 964.245
Kar Payları
17 -209.153 -209.153
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -2.613 4.171 1.558
Dönem Sonu Bakiyeler
17 830.000 13 -4.207 512.592 -4.109 191.559 1.787 964.245 2.491.880 0 2.491.880
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.680.526 329.126
Dönem Karı (Zararı)
135.572 82.757
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
135.572 82.757
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
873.271 591.556
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 22.290 9.413
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.423 1.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 7.377 2.344
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 46 -1.043
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.430 8.825
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -17.833 -14.574
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 21.090 17.569
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.173 5.830
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 839.699 569.870
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.571 1.296
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.571 1.296
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 851
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
677.185 -328.309
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.338 -229.426
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-100.533 -53.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
61.195 -175.491
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
541.277 -33.715
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-131.770 -242.962
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-121.693 -15.165
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
373.282 167.922
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
373.282 167.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.664 8.583
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-734 295
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
54.497 16.159
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.686.028 346.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.275 -2.802
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -3.227 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25 -14.076
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.714.629 -834.818
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.297 2.491
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.552.080 -837.309
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-169.846 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
9 -169.846 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.174 446.809
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-5.156 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.448.989 1.443.940
Kredilerden Nakit Girişleri
4 1.448.989 1.443.940
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-711.423 -782.053
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -711.423 -758.737
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -23.316
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
26 -329.976 -263.194
Ödenen Temettüler
17 -209.153 0
Ödenen Faiz
4 -101.329 33.542
Alınan Faiz
22 17.833 14.574
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -611 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.071 -58.883
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.071 -58.883
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 28.272 84.933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 103.343 26.050
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 103.343 28.272
Finansal Yatırımlar
4 28.750 28.139
Ticari Alacaklar
5 492.071 460.600
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 112.206 71.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 379.865 388.694
Diğer Alacaklar
7 2.745 331.978
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 0 329.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.745 2.002
Stoklar
8 692.417 560.647
Peşin Ödenmiş Giderler
9 17.906 6.176
Diğer Dönen Varlıklar
16 185.482 67.550
ARA TOPLAM
1.522.714 1.483.362
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.522.714 1.483.362
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7 114 114
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 3.086 3.198
Maddi Duran Varlıklar
11 3.774.802 2.169.390
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.225 1.098
Peşin Ödenmiş Giderler
9 476.091 196.282
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.125.965 297.686
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.381.283 2.667.768
TOPLAM VARLIKLAR
6.903.997 4.151.130
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.809.590 639.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.809.590 639.556
Banka Kredileri
4 1.809.590 639.556
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
320.797 215.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
320.797 215.544
Banka Kredileri
4 320.797 215.544
Ticari Borçlar
683.624 316.577
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 683.624 316.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 8.870 7.206
Diğer Borçlar
3.322 3.646
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.322 3.646
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 56.121 1.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 3.227
Kısa Vadeli Karşılıklar
186 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 186 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 665 877
ARA TOPLAM
2.883.175 1.188.257
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.883.175 1.188.257
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.483.258 1.186.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.483.258 1.186.329
Banka Kredileri
4 1.483.258 1.186.329
Uzun Vadeli Karşılıklar
45.684 40.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 45.684 40.920
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.528.942 1.227.643
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.412.117 2.415.900
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.491.880 1.735.230
Ödenmiş Sermaye
17 830.000 605.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 13 13
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -4.207 -1.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
508.483 508.483
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
508.483 508.483
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 512.592 512.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -4.109 -4.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 191.559 28.306
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 1.787 -2.384
Net Dönem Karı veya Zararı
17 964.245 597.406
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.491.880 1.735.230
TOPLAM KAYNAKLAR
6.903.997 4.151.130
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 1.956.225 1.604.288 695.450 650.527
Satışların Maliyeti
18 -1.748.842 -1.211.148 -659.212 -466.899
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
207.383 393.140 36.238 183.628
BRÜT KAR (ZARAR)
207.383 393.140 36.238 183.628
Genel Yönetim Giderleri
19 -24.364 -16.984 -8.781 -7.088
Pazarlama Giderleri
19 -63.641 -52.270 -19.682 -21.206
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -506 -867 -160 -270
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 198.173 537.257 83.384 371.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -138.829 -268.909 -53.189 -198.859
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.216 591.367 37.810 327.837
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 3.062 3.329 1.001 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -1.271 -4.625 -154 -18
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
180.007 590.071 38.657 327.819
Finansman Gelirleri
22 55.524 52.293 18.605 35.684
Finansman Giderleri
23 -99.959 -559.607 38.120 -411.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
135.572 82.757 95.382 -47.532
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
828.673 329.581 370.216 191.416
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -13.342 -3.252 -13.342 -2.590
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 842.015 332.833 383.558 194.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
964.245 412.338 465.598 143.884
DÖNEM KARI (ZARARI)
964.245 412.338 465.598 143.884
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
964.245 412.338 465.598 143.884
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 25 1,16170000 0,49680000 0,56100000 0,17340000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
964.245 412.338 465.598 143.884
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
964.245 412.338 465.598 143.884
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796268
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