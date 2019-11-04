***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 412.500 13 -1.594 512.592 -4.109 21.243 -6.387 203.566 1.137.824Transferler192.500 0 0 0 0 7.063 0 -203.566 -4.003Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 412.338 412.338Dönem Sonu Bakiyeler17 605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 -6.387 412.338 1.546.159 0 1.546.159Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 -2.384 597.406 1.735.230Transferler17 225.000 0 0 0 0 163.253 209.153 -597.406 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 964.245 964.245Kar Payları17 -209.153 -209.153Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -2.613 4.171 1.558Dönem Sonu Bakiyeler17 830.000 13 -4.207 512.592 -4.109 191.559 1.787 964.245 2.491.880 0 2.491.880Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.680.526 329.126Dönem Karı (Zararı)135.572 82.757Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)135.572 82.757Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler873.271 591.556Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 22.290 9.413Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.423 1.301Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 7.377 2.344Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 46 -1.043Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.430 8.825Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -17.833 -14.574Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 21.090 17.569Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri2.173 5.830Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4 839.699 569.870Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.571 1.296Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -1.571 1.296Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 851İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler677.185 -328.309Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-39.338 -229.426İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-100.533 -53.935İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)61.195 -175.491Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler541.277 -33.715Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-131.770 -242.962Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-121.693 -15.165Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler373.282 167.922İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)373.282 167.922Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.664 8.583Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-734 295Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)54.497 16.159Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.686.028 346.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -2.275 -2.802Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -3.227 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)25 -14.076YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.714.629 -834.818Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.297 2.491Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.552.080 -837.309Verilen Nakit Avans ve Borçlar-169.846 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar9 -169.846 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI109.174 446.809İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-5.156 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.448.989 1.443.940Kredilerden Nakit Girişleri4 1.448.989 1.443.940Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-711.423 -782.053Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -711.423 -758.737Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -23.316İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış26 -329.976 -263.194Ödenen Temettüler17 -209.153 0Ödenen Faiz4 -101.329 33.542Alınan Faiz22 17.833 14.574Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -611 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)75.071 -58.883NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)75.071 -58.883DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 28.272 84.933DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 103.343 26.050Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 103.343 28.272Finansal Yatırımlar4 28.750 28.139Ticari Alacaklar5 492.071 460.600İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 112.206 71.906İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 379.865 388.694Diğer Alacaklar7 2.745 331.978İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 0 329.976İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.745 2.002Stoklar8 692.417 560.647Peşin Ödenmiş Giderler9 17.906 6.176Diğer Dönen Varlıklar16 185.482 67.550ARA TOPLAM1.522.714 1.483.362TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.522.714 1.483.362DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 114 114Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 3.086 3.198Maddi Duran Varlıklar11 3.774.802 2.169.390Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.225 1.098Peşin Ödenmiş Giderler9 476.091 196.282Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.125.965 297.686TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.381.283 2.667.768TOPLAM VARLIKLAR6.903.997 4.151.130KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.809.590 639.556İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.809.590 639.556Banka Kredileri4 1.809.590 639.556Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları320.797 215.544İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları320.797 215.544Banka Kredileri4 320.797 215.544Ticari Borçlar683.624 316.577İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 683.624 316.577Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 8.870 7.206Diğer Borçlar3.322 3.646İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.322 3.646Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 56.121 1.624Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 3.227Kısa Vadeli Karşılıklar186 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 186 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 665 877ARA TOPLAM2.883.175 1.188.257TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.883.175 1.188.257UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.483.258 1.186.329İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.483.258 1.186.329Banka Kredileri4 1.483.258 1.186.329Uzun Vadeli Karşılıklar45.684 40.920Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 45.684 40.920Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 0 394TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.528.942 1.227.643TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.412.117 2.415.900ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.491.880 1.735.230Ödenmiş Sermaye17 830.000 605.000Sermaye Düzeltme Farkları17 13 13Geri Alınmış Paylar (-)17 -4.207 -1.594Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)508.483 508.483Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)508.483 508.483Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 512.592 512.592Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -4.109 -4.109Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 191.559 28.306Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 1.787 -2.384Net Dönem Karı veya Zararı17 964.245 597.406TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.491.880 1.735.230TOPLAM KAYNAKLAR6.903.997 4.151.130Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.956.225 1.604.288 695.450 650.527Satışların Maliyeti18 -1.748.842 -1.211.148 -659.212 -466.899TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)207.383 393.140 36.238 183.628BRÜT KAR (ZARAR)207.383 393.140 36.238 183.628Genel Yönetim Giderleri19 -24.364 -16.984 -8.781 -7.088Pazarlama Giderleri19 -63.641 -52.270 -19.682 -21.206Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -506 -867 -160 -270Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 198.173 537.257 83.384 371.632Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -138.829 -268.909 -53.189 -198.859ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)178.216 591.367 37.810 327.837Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 3.062 3.329 1.001 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -1.271 -4.625 -154 -18FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)180.007 590.071 38.657 327.819Finansman Gelirleri22 55.524 52.293 18.605 35.684Finansman Giderleri23 -99.959 -559.607 38.120 -411.035SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)135.572 82.757 95.382 -47.532Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri828.673 329.581 370.216 191.416Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -13.342 -3.252 -13.342 -2.590Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 842.015 332.833 383.558 194.006SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)964.245 412.338 465.598 143.884DÖNEM KARI (ZARARI)964.245 412.338 465.598 143.884Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları964.245 412.338 465.598 143.884Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 25 1,16170000 0,49680000 0,56100000 0,17340000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)964.245 412.338 465.598 143.884Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları964.245 412.338 465.598 143.884http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796268BIST