GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.12.2019 14:11
GÜNCEL HABERLER



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.12.2019
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 11.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.12.2019

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. Maddesi'nde belirtilen Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL' ye yükseltilmesi, geçerlilik tarihinin 2019-2023 yılları olarak güncellenmesi, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesi'nin ekteki şekliyle tadili kapsamında 11.12.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı SPK Üst Yazı.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804124


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:31110.618
Değişim :  -0,41% |  -456,02
Açılış :  110.563  
Önceki Kapanış :  111.074  
En Yüksek
110.848 En Düşük
110.106
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 69,15 4.329.474 % 14,96  
MTRYO 5,97 9.244.836 % 13,50  
IEYHO 0,62 236.943.676 % 12,73  
FMIZP 38,28 29.724.318 % 11,28  
BURVA 7,90 8.943.816 % 10,80  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7135 7,7522 % 0,14  
Frank 5,9989 6,0351 % 0,34  
Riyal 1,5711 1,5790 % 0,39  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.476 -0,01  
Altın Gr. 281 281 1,32  
Cumhuriyet 1.860 1.888 11,00  
Tam 1.851 1.897 10,27  
Yarım 895 918 4,96  
Çeyrek 449 459 2,48  
Gümüş.Ons 16,98 17,02 -0,01  
Gümüş Gr. 3,22 3,23 0,01  
B. Petrol 65,97 65,97 -0,13  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru