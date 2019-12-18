***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.12.2019 14:11
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.12.2019
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 11.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.12.2019
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. Maddesi'nde belirtilen Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL' ye yükseltilmesi, geçerlilik tarihinin 2019-2023 yılları olarak güncellenmesi, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesi'nin ekteki şekliyle tadili kapsamında 11.12.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı SPK Üst Yazı.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804124
BIST
15:31110.618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -456,02
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
15:315,9115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0239
|Açılış
|: 5,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
15:316,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
15:31280,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,21
|Açılış
|: 280,58
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.329.474
|% 14,96
|
|MTRYO
|5,97
|9.244.836
|% 13,50
|
|IEYHO
|0,62
|236.943.676
|% 12,73
|
|FMIZP
|38,28
|29.724.318
|% 11,28
|
|BURVA
|7,90
|8.943.816
|% 10,80
|
|MRGYO
|0,93
|13.454.163
|% -11,43
|
|NIBAS
|5,48
|85.637
|% -10,60
|
|MARTI
|0,89
|20.714.012
|% -10,10
|
|KSTUR
|27,00
|8.748
|% -10,00
|
|COSMO
|1,98
|6.292
|% -10,00
|
|THYAO
|13,75
|644.188.914
|% -1,15
|
|KRDMD
|2,49
|278.668.709
|% -0,40
|
|TUPRS
|122,70
|248.614.092
|% -1,21
|
|IEYHO
|0,62
|236.943.676
|% 12,73
|
|GUSGR
|2,55
|234.633.502
|% -1,16
|
|IEYHO
|0,62
|236.943.676
|% 12,73
|
|EKGYO
|1,46
|168.668.398
|% -3,31
|
|KRDMD
|2,49
|278.668.709
|% -0,40
|
|ODAS
|2,26
|226.930.603
|% 7,11
|
|GUSGR
|2,55
|234.633.502
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7135
|7,7522
|% 0,14
|
|Frank
|5,9989
|6,0351
|% 0,34
|
|Riyal
|1,5711
|1,5790
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-0,01
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,32
|
|Cumhuriyet
|1.860
|1.888
|11,00
|
|Tam
|1.851
|1.897
|10,27
|
|Yarım
|895
|918
|4,96
|
|Çeyrek
|449
|459
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,01
|
|B. Petrol
|65,97
|65,97
|-0,13
|