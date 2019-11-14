***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.06.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTEŞVİK BELGESİNDEKİ YATIRIM TUTARININ ARTIRILMASIŞirketimizin T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu 1.509.000.000-TL tutarındaki teşvik belgesi başvurusu sonucunda, Polimer Üretim Tesisleri Yatırımı ile ilgili teşvik başvurusu Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamına alınmış, 30.04.2018 tarihli Bakanlar Kurulu'nda onaylanarak 23.06.2018 tarihli T.C. Resmi Gazetesinde yayınlanmış,şirketimiz tarafından 25.06.2018 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştı.Teşviğe konu yatırım tutarının artırılması ile ilgili T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığımız başvuru kabul edilmiş olup, 1.509.000.000-TL olan yatırım tutarı 984.611.085-TL tutarında artırılarak 2.493.611.085-TL tutarındaki yeni teşvik belgesi onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798799BIST