***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2019 18:10
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Petrol İş Sendikası arasında akdedilmiş bulunan kimya işkolunda faaliyet gösteren işyerlerimizi kapsayan 20. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi'nin yürürlük süresi 31.12.2019 tarihi itibariyle sona erecek olup, yeni dönemi kapsayacak 21. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, Şirketimiz ile sendikalı personelimizi temsil eden Petrol İş Sendikası arasında 13.11.2019 tarihinde başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798998
BIST
18:05103.781
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -1.047,60
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.309
18:055,7528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0150
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
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5,7800
En Düşük
5,7327
18:056,3398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
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6,3698
En Düşük
6,3101
18:05271,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 1,88
|Açılış
|: 271,98
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,68
|106.797.397
|% 19,64
|
|KLNMA
|38,56
|16.643.065
|% 14,97
|
|EUYO
|1,23
|29.916.259
|% 14,95
|
|RYGYO
|2,31
|23.104.969
|% 11,59
|
|PINSU
|2,27
|29.074.918
|% 11,27
|
|METRO
|2,31
|143.043.376
|% -19,79
|
|METAL
|0,90
|76.798
|% -10,00
|
|AYEN
|2,84
|26.030.438
|% -6,89
|
|MEPET
|1,76
|20.275.128
|% -6,38
|
|SEKUR
|3,97
|10.553.016
|% -5,70
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|GARAN
|9,74
|503.897.766
|% -2,11
|
|ASELS
|18,96
|481.956.990
|% -1,66
|
|PGSUS
|74,70
|395.252.688
|% -1,71
|
|HALKB
|5,69
|343.821.993
|% -4,21
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|KRDMD
|2,30
|334.482.892
|% -2,95
|
|ISFIN
|2,72
|249.257.339
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,28
|105.786.148
|% -1,54
|
|PETKM
|3,64
|286.239.569
|% -1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3790
|7,4161
|% 0,34
|
|Frank
|5,8027
|5,8377
|% 0,41
|
|Riyal
|1,5300
|1,5377
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|5,35
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,37
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,03
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,99
|62,99
|0,62
|