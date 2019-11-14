***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Petrol İş Sendikası arasında akdedilmiş bulunan kimya işkolunda faaliyet gösteren işyerlerimizi kapsayan 20. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi'nin yürürlük süresi 31.12.2019 tarihi itibariyle sona erecek olup, yeni dönemi kapsayacak 21. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, Şirketimiz ile sendikalı personelimizi temsil eden Petrol İş Sendikası arasında 13.11.2019 tarihinde başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798998BIST