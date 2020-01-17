***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Petrol-İş Sendikası arasında 13.11.2019 tarihinde başlayan 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, yasal süreç içerisinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle, Petrol-İş Sendikası, 6356 sayılı yasanın 50. Maddesine istinaden, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne başvurarak Resmi Arabulucu tayin edilmesini istemiştir. Bugün yapılan görüşmede taraflar Resmi Arabulucu tayin edilmesi hususunda anlaşmaya varmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813438BIST