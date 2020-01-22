***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, şirketimizde Genel Müdür Vekilliği görevini yürütmekte olan Sn. İrfan Başkır'ın 22 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Şirket Genel Müdür'ü olarak atanmasına oybirliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814033BIST