***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.01.2020 18:13
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İRFAN BAŞKIR Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı, Satış Pazarlama Grup Başkanı
GÜVEN KAYA Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi Polimer İşletmeleri Grup Başkanı
MUSTAFA KEMAL ÖZ Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi Yatırımlar Grup Başkanı
MUSTAFA YILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Tekstil Mühendisi
ŞAKİR SABRİ YENER CFO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman Müdürü Erdemoğlu Holding A.Ş. CFO'su
ALPER SÖĞÜT Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Enerji Grup Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814036
BIST
18:05122.747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -809,02
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.369
18:055,9192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0154
|Açılış
|: 5,9210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9159
18:056,5641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0173
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5558
18:05296,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,33
|Açılış
|: 296,15
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,80
|49.358.887
|% 19,66
|
|EGPRO
|14,87
|18.960.837
|% 18,02
|
|HUBVC
|37,14
|39.489.895
|% 17,01
|
|BURCE
|8,15
|2.692.875
|% 14,95
|
|ERSU
|3,24
|33.276.256
|% 14,89
|
|QNBFB
|75,95
|81.458.299
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|535.484
|% -14,98
|
|BERA
|4,22
|150.318.805
|% -10,40
|
|BALAT
|2,18
|180.460
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,30
|1.479.815
|% -9,85
|
|THYAO
|14,72
|1.672.490.785
|% -1,08
|
|IPEKE
|10,04
|1.115.911.768
|% 13,96
|
|HALKB
|7,07
|1.038.825.095
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,05
|789.971.143
|% -2,56
|
|PETKM
|4,05
|699.441.742
|% -0,98
|
|ALBRK
|1,75
|467.562.136
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,05
|789.971.143
|% -2,56
|
|PETKM
|4,05
|699.441.742
|% -0,98
|
|ODAS
|1,97
|318.186.589
|% 1,55
|
|EKGYO
|1,70
|253.525.424
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7498
|7,7887
|% 0,42
|
|Frank
|6,0790
|6,1156
|% -0,38
|
|Riyal
|1,5730
|1,5809
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-3,10
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,83
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|-1,29
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1409, 03 kaybederek (% -0.94 ) 148, 270
-
17:59XU100
Endeks 122, 644 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 12, 700.00 milyon TL de
-
17:58TUCLK
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 571, 295 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 122, 679 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 12, 584.00 milyon TL de
-
17:52KUYAS
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 008, 776 adet işlem