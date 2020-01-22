***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİRFAN BAŞKIR Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı, Satış Pazarlama Grup BaşkanıGÜVEN KAYA Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi Polimer İşletmeleri Grup BaşkanıMUSTAFA KEMAL ÖZ Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi Yatırımlar Grup BaşkanıMUSTAFA YILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Tekstil MühendisiŞAKİR SABRİ YENER CFO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman Müdürü Erdemoğlu Holding A.Ş. CFO'suALPER SÖĞÜT Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Enerji Grup Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814036BIST