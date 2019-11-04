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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

04.11.2019 07:56
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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2019
Karar Sayısı
71
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM  KURULU'NUN
KARAR TARİHİ :04.11.2019
KARAR SAYISI :71
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin 01.01.2019 - 30.09.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ("Finansal Raporlar") ile faaliyet raporunun SPK düzenlemeleri doğrultusunda
Tarafımızca incelendiğini,
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli  konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  Şirketimizdeki görev ve  sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ  uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri,  finansal durumu ve kar ve zararı  ile gerçeği dürüst bir biçimde  yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını,işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve  belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar,  yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796270


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