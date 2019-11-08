SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,49
|1.721.095
|% 13,90
|ICBCT
|4,91
|235.780.473
|% 10,09
|FRIGO
|9,32
|104.030
|% 9,78
|IZMDC
|4,03
|13.926.891
|% 8,04
|BOSSA
|6,76
|22.103.795
|% 6,79
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3561
|7,3930
|% 0,18
|Frank
|5,7595
|5,7942
|% 0,09
|Riyal
|1,5307
|1,5383
|% 0,17
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|3,63
|Altın Gr.
|272
|272
|1,10
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,09
|-0,04
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,00
|B. Petrol
|61,71
|61,71
|-0,58
Seans Raporu
- 11:48BRSAN Yüzde -8.90 oranında düşüşle 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 898, 871 adet işlem
- 11:47KFEIN Yüzde -3.79 oranında düşüşle 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 603, 254 adet işlem
- 11:46XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -273, 16 kaybederek (% -0.21 ) 127, 851
- 11:46XU100 Endeks 103, 314 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 3, 342.00 milyon TL de
- 11:46VERUS Yüzde -12.20 oranında düşüşle 15.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 168, 134 adet işlem