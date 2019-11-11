***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 19:13
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 25.750.000 -128.060 7.120.331 -184.469 728.575 1.049.885 -2.027.830 916.382 33.224.814 7.956 33.232.770
Transferler
69.574 846.808 -916.382
Dönem Karı (Zararı)
-7.758.238 -7.758.238 -174.185 -7.932.423
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
72.757 349.394 422.151 10.397 432.548
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
146.581 10.028 156.609 156.609
Dönem Sonu Bakiyeler
17 25.750.000 -128.060 7.120.331 -111.712 1.077.969 1.119.459 146.581 -1.170.994 -7.758.238 26.045.336 -155.832 25.889.504
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 25.750.000 -128.060 7.120.331 -119.503 1.110.513 -548.347 -15.557.721 17.627.213 -240.307 17.386.906
Transferler
-15.557.721 15.557.721
Dönem Karı (Zararı)
1.746.249 1.746.249 -19.125 1.727.124
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
135.838 135.838 4.695 140.533
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-232.500 -232.500 -232.500
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
6.709 -201.134 -194.425 194.425 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 25.750.000 -360.560 7.120.331 16.335 1.117.222 -16.307.202 1.746.249 19.082.375 -60.312 19.022.063
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.688.352 28.183.547
Dönem Karı (Zararı)
1.727.124 -7.932.423
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.727.124 -7.932.423
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.538.355 16.268.674
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 2.141.074 2.443.152
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.216.580 4.055.981
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
373.523 1.300.479
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 843.057 -340.823
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
3.096.325
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-740.154 -259.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
155.953 641.496
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.319.156
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -896.107 -2.219.775
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.022 7.385
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 21.298
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 24.265 -154.955
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -31.287 141.042
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
897.464 -233.666
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
897.464 -233.666
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 7.345 3.332
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 23.068 181.613
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 23.068 181.613
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10.070.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.577.127 22.396.964
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
177.636
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 1.761.643 3.895.199
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.257.698 4.054.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
503.945 -159.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
235.045 4.661.433
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
235.045 4.066.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
594.762
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
266.657 5.284.853
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -7.363.617 -7.967.226
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 2.008.529 -3.164.246
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-157.559 -2.104.085
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.166.088 -1.060.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 264.574
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.803.568 19.211.943
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.885.667 16.105.497
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
82.099 3.106.446
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6-12 5.077.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.057 297.372
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-23.005 42.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.052 254.774
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.688.352 30.733.215
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.549.668
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
58.090 -3.868.951
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-20 401.444 1.030.658
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
401.444 510.128
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
520.530
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10-11 -343.354 -4.899.609
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-337.549 -4.375.884
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.805 -523.725
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.377.331 -24.373.009
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
17 -232.500
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-232.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 81.440 8.290.465
Kredilerden Nakit Girişleri
8.063.164
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
81.440 227.301
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.264.916 -32.154.381
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -2.133.240 -31.972.464
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
14 -131.676 -181.917
Ödenen Faiz
21 -961.355 -509.093
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-630.889 -58.413
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
524.388
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-630.889 465.975
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.175.450 484.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 544.561 950.138
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 544.561 1.175.450
Ticari Alacaklar
6-7 2.155.345 4.095.571
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 143.919 1.269.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.011.426 2.826.163
Diğer Alacaklar
819.909 988.001
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 295.877 196.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
524.032 791.675
Stoklar
8 18.509.604 13.587.237
Peşin Ödenmiş Giderler
6-12 17.299.338 9.935.721
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 12.043.632 6.274.142
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.255.706 3.661.579
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 0 1.723
Diğer Dönen Varlıklar
631.969 607.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
631.969 607.241
ARA TOPLAM
39.960.726 30.390.944
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.960.726 30.390.944
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 9.374.807 17.414.755
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
9 1.686.254 7.885.770
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 7.688.553 9.528.985
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 90.914
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.217.131 1.535.925
Diğer Haklar
11 427.347 515.505
Bilgisayar Yazılımları
11 119.070 149.859
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 670.714 870.561
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.292.670 1.339.653
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.975.522 20.290.333
TOPLAM VARLIKLAR
51.936.248 50.681.277
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 492.291 542.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 492.291 542.527
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 81.440
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 410.851 542.527
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 2.570.505 2.972.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 2.570.505 2.972.806
Banka Kredileri
14 2.570.505 2.972.806
Ticari Borçlar
6-7 5.855.579 3.659.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 15.658 9.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.839.921 3.649.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 402.649 138.075
Diğer Borçlar
3.240.403 8.045.020
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.987.770 7.873.435
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
252.633 171.585
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6-12 11.254.663 6.176.996
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 9.767.047 5.507.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.487.616 669.755
Kısa Vadeli Karşılıklar
15-16 286.672 1.201.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 185.590 204.090
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 101.082 997.189
ARA TOPLAM
24.102.762 22.735.835
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.102.762 22.735.835
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 7.946.395 9.687.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 7.946.395 9.687.788
Banka Kredileri
14 7.931.497 9.687.788
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 14.898
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 865.028 870.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 865.028 870.748
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.811.423 10.558.536
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.914.185 33.294.371
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 19.082.375 17.627.213
Ödenmiş Sermaye
25.750.000 25.750.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-360.560 -128.060
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.335 -119.503
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.335 -119.503
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.335 -119.503
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.117.222 1.110.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-16.307.202 -548.347
Net Dönem Karı veya Zararı
1.746.249 -15.557.721
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-60.312 -240.307
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.022.063 17.386.906
TOPLAM KAYNAKLAR
51.936.248 50.681.277
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 39.940.242 25.809.235 20.813.250 13.017.362
Satışların Maliyeti
18 -33.884.219 -20.031.846 -19.047.206 -10.161.881
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.056.023 5.777.389 1.766.044 2.855.481
BRÜT KAR (ZARAR)
6.056.023 5.777.389 1.766.044 2.855.481
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.120.732 -4.846.805 -701.860 -1.814.577
Pazarlama Giderleri
19 -803.097 -1.776.798 -277.068 -462.634
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -426.211 -313.928 -156.846 -137.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.567.741 5.962.348 1.027.012 1.690.653
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.190.995 -4.511.275 -969.440 -2.034.698
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.082.729 290.931 687.842 96.718
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 1.017.083 1.366.056 279.529 473.759
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -13.515 -3.145.213 -4.505 9.710
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.086.297 -1.488.226 962.866 580.187
Finansman Gelirleri
21 727.996 348.870 577.396 271.852
Finansman Giderleri
21 -2.079.824 -6.796.399 -611.774 -3.043.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.734.469 -7.935.755 928.488 -2.191.082
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.345 3.332 12.172 117.679
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -7.345 3.332 12.172 117.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.727.124 -7.932.423 940.660 -2.073.403
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.727.124 -7.932.423 940.660 -2.073.403
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19.125 -174.185 60.477 -41.873
Ana Ortaklık Payları
1.746.249 -7.758.238 880.183 -2.031.530
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
140.533 83.152 -165.298 58.749
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
180.171 106.606 -211.920 75.320
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 -39.638 -23.454 46.622 -16.571
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-39.638 -23.454 46.622 -16.571
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 349.394 0 110.408
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 349.394 0 110.408
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 349.394 0 110.408
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
140.533 432.546 -165.298 169.157
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.867.657 -7.499.877 775.362 -1.904.246
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-18.985 -163.788 59.004 -38.937
Ana Ortaklık Payları
1.886.642 -7.336.089 716.358 -1.865.309
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798247
BIST