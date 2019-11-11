***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 25.750.000 -128.060 7.120.331 -184.469 728.575 1.049.885 -2.027.830 916.382 33.224.814 7.956 33.232.770Transferler69.574 846.808 -916.382Dönem Karı (Zararı)-7.758.238 -7.758.238 -174.185 -7.932.423Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)72.757 349.394 422.151 10.397 432.548Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması146.581 10.028 156.609 156.609Dönem Sonu Bakiyeler17 25.750.000 -128.060 7.120.331 -111.712 1.077.969 1.119.459 146.581 -1.170.994 -7.758.238 26.045.336 -155.832 25.889.504Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 25.750.000 -128.060 7.120.331 -119.503 1.110.513 -548.347 -15.557.721 17.627.213 -240.307 17.386.906Transferler-15.557.721 15.557.721Dönem Karı (Zararı)1.746.249 1.746.249 -19.125 1.727.124Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)135.838 135.838 4.695 140.533Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-232.500 -232.500 -232.500Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış6.709 -201.134 -194.425 194.425 0Dönem Sonu Bakiyeler17 25.750.000 -360.560 7.120.331 16.335 1.117.222 -16.307.202 1.746.249 19.082.375 -60.312 19.022.063Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.688.352 28.183.547Dönem Karı (Zararı)1.727.124 -7.932.423Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.727.124 -7.932.423Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.538.355 16.268.674Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 2.141.074 2.443.152Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.216.580 4.055.981Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler373.523 1.300.479Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 843.057 -340.823Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler3.096.325Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-740.154 -259.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler155.953 641.496Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.319.156Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 -896.107 -2.219.775Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-7.022 7.385Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 21.298Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 24.265 -154.955Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -31.287 141.042Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler897.464 -233.666Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler897.464 -233.666Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 7.345 3.332Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 23.068 181.613Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 23.068 181.613Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler10.070.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.577.127 22.396.964Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)177.636Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 1.761.643 3.895.199İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.257.698 4.054.563İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)503.945 -159.364Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler235.045 4.661.433İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)235.045 4.066.671İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)594.762Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler266.657 5.284.853Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -7.363.617 -7.967.226Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 2.008.529 -3.164.246İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-157.559 -2.104.085İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.166.088 -1.060.161Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 264.574Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.803.568 19.211.943İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.885.667 16.105.497İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)82.099 3.106.446Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6-12 5.077.667İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.057 297.372Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-23.005 42.598Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.052 254.774Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.688.352 30.733.215Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.549.668YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI58.090 -3.868.951Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-20 401.444 1.030.658Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri401.444 510.128Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri520.530Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10-11 -343.354 -4.899.609Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-337.549 -4.375.884Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.805 -523.725FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.377.331 -24.373.009İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları17 -232.500İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-232.500Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri14 81.440 8.290.465Kredilerden Nakit Girişleri8.063.164Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri81.440 227.301Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.264.916 -32.154.381Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14 -2.133.240 -31.972.464Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları14 -131.676 -181.917Ödenen Faiz21 -961.355 -509.093YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-630.889 -58.413Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi524.388NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-630.889 465.975DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.175.450 484.163DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 544.561 950.138Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 544.561 1.175.450Ticari Alacaklar6-7 2.155.345 4.095.571İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 143.919 1.269.408İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.011.426 2.826.163Diğer Alacaklar819.909 988.001İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 295.877 196.326İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar524.032 791.675Stoklar8 18.509.604 13.587.237Peşin Ödenmiş Giderler6-12 17.299.338 9.935.721İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 12.043.632 6.274.142İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 5.255.706 3.661.579Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 0 1.723Diğer Dönen Varlıklar631.969 607.241İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar631.969 607.241ARA TOPLAM39.960.726 30.390.944TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.960.726 30.390.944DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 9.374.807 17.414.755Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar9 1.686.254 7.885.770Diğer Maddi Duran Varlıklar9 7.688.553 9.528.985Kullanım Hakkı Varlıkları10 90.914Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.217.131 1.535.925Diğer Haklar11 427.347 515.505Bilgisayar Yazılımları11 119.070 149.859Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 670.714 870.561Ertelenmiş Vergi Varlığı22 1.292.670 1.339.653TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.975.522 20.290.333TOPLAM VARLIKLAR51.936.248 50.681.277KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14 492.291 542.527İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14 492.291 542.527Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 81.440Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar14 410.851 542.527Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 2.570.505 2.972.806İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 2.570.505 2.972.806Banka Kredileri14 2.570.505 2.972.806Ticari Borçlar6-7 5.855.579 3.659.132İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 15.658 9.569İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.839.921 3.649.563Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 402.649 138.075Diğer Borçlar3.240.403 8.045.020İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.987.770 7.873.435İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar252.633 171.585Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6-12 11.254.663 6.176.996İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 9.767.047 5.507.241İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.487.616 669.755Kısa Vadeli Karşılıklar15-16 286.672 1.201.279Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 185.590 204.090Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 101.082 997.189ARA TOPLAM24.102.762 22.735.835TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.102.762 22.735.835UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14 7.946.395 9.687.788İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14 7.946.395 9.687.788Banka Kredileri14 7.931.497 9.687.788Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 14.898Uzun Vadeli Karşılıklar16 865.028 870.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 865.028 870.748TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.811.423 10.558.536TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.914.185 33.294.371ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 19.082.375 17.627.213Ödenmiş Sermaye25.750.000 25.750.000Geri Alınmış Paylar (-)-360.560 -128.060Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.120.331 7.120.331Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.335 -119.503Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.335 -119.503Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.335 -119.503Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.117.222 1.110.513Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-16.307.202 -548.347Net Dönem Karı veya Zararı1.746.249 -15.557.721Kontrol Gücü Olmayan Paylar-60.312 -240.307TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.022.063 17.386.906TOPLAM KAYNAKLAR51.936.248 50.681.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 39.940.242 25.809.235 20.813.250 13.017.362Satışların Maliyeti18 -33.884.219 -20.031.846 -19.047.206 -10.161.881TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.056.023 5.777.389 1.766.044 2.855.481BRÜT KAR (ZARAR)6.056.023 5.777.389 1.766.044 2.855.481Genel Yönetim Giderleri19 -2.120.732 -4.846.805 -701.860 -1.814.577Pazarlama Giderleri19 -803.097 -1.776.798 -277.068 -462.634Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -426.211 -313.928 -156.846 -137.507Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.567.741 5.962.348 1.027.012 1.690.653Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.190.995 -4.511.275 -969.440 -2.034.698ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.082.729 290.931 687.842 96.718Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 1.017.083 1.366.056 279.529 473.759Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -13.515 -3.145.213 -4.505 9.710FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.086.297 -1.488.226 962.866 580.187Finansman Gelirleri21 727.996 348.870 577.396 271.852Finansman Giderleri21 -2.079.824 -6.796.399 -611.774 -3.043.121SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.734.469 -7.935.755 928.488 -2.191.082Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.345 3.332 12.172 117.679Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -7.345 3.332 12.172 117.679SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.727.124 -7.932.423 940.660 -2.073.403DÖNEM KARI (ZARARI)1.727.124 -7.932.423 940.660 -2.073.403Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-19.125 -174.185 60.477 -41.873Ana Ortaklık Payları1.746.249 -7.758.238 880.183 -2.031.530Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar140.533 83.152 -165.298 58.749Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)180.171 106.606 -211.920 75.320Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22 -39.638 -23.454 46.622 -16.571Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-39.638 -23.454 46.622 -16.571Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 349.394 0 110.408Yabancı Para Çevrim Farkları0 349.394 0 110.408Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 349.394 0 110.408DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)140.533 432.546 -165.298 169.157TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.867.657 -7.499.877 775.362 -1.904.246Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-18.985 -163.788 59.004 -38.937Ana Ortaklık Payları1.886.642 -7.336.089 716.358 -1.865.309http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798247BIST