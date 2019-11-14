***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.11.2019 13:34
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2019-30/09/2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Vergisi Geçici Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/11/2019
Açıklamalar
2019 yılı 3. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannesi ekinde bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulan ilgili döneme ait gelir tablosu ekte bulunmaktadır. Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798867
BIST
15:16103.943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -885,56
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.563
15:165,7562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0184
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
15:166,3335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
15:16271,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,59
|Açılış
|: 271,73
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,64
|96.906.998
|% 17,86
|
|KLNMA
|38,56
|16.453.003
|% 14,97
|
|RYGYO
|2,35
|8.243.888
|% 13,53
|
|PINSU
|2,26
|21.479.560
|% 10,78
|
|FLAP
|3,38
|84.488.125
|% 9,03
|
|METRO
|2,53
|80.790.146
|% -12,15
|
|METAL
|0,91
|67.553
|% -9,00
|
|MERIT
|14,38
|6.301
|% -6,74
|
|AYEN
|2,85
|18.894.683
|% -6,56
|
|SMART
|3,24
|16.492.820
|% -6,09
|
|THYAO
|13,66
|2.405.689.594
|% -0,22
|
|ASELS
|19,02
|373.090.733
|% -1,35
|
|PGSUS
|75,10
|329.090.239
|% -1,18
|
|GARAN
|9,79
|325.244.506
|% -1,61
|
|HALKB
|5,76
|264.958.885
|% -3,03
|
|THYAO
|13,66
|2.405.689.594
|% -0,22
|
|KRDMD
|2,32
|236.711.241
|% -2,11
|
|ISFIN
|2,72
|186.759.392
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,28
|84.430.324
|% -1,54
|
|PETKM
|3,65
|217.600.097
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3682
|7,4051
|% 0,19
|
|Frank
|5,7981
|5,8330
|% 0,33
|
|Riyal
|1,5303
|1,5380
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|4,39
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,62
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|6,00
|
|Tam
|1.795
|1.840
|6,43
|
|Yarım
|868
|890
|3,11
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|0,03
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|0,75
|