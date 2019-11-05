***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuRüzgar türbini kanadı taşıma aparatlarıİhaleyi Açan TarafEnercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Limited Şirketiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı2019/38Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi20/10/2019İhalenin Sonuçlandığı Tarih21/10/2019İhale Sonucuİş uhdemizde kalmıştır.İhale BedeliYaklaşık 110.000 EURİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)5,8AçıklamalarŞirketimiz tarafından gelen icap üzerine Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Limited Şirketi'ne yönelik olarak rüzgar türbini kanadı taşıma aparatlarının tedariğine ilişkin bir teklif verilmiş ve kabul edilmiş bulunmaktadır. Alınan işin tutarı nihai hakedişe göre önemsiz oranda değişiklik gösterebilecektir. Bu çerçevede sipariş tutarı netleşene kadar konuyla ilgili içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine Yönetim Kurulumuzun 20/10/2019 tarih ve 2019/38 sayılı Kararı ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796632BIST