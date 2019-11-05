***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
05.11.2019 17:07
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Rüzgar türbini kanadı taşıma aparatları
İhaleyi Açan Taraf
Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Limited Şirketi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2019/38
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
20/10/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
21/10/2019
İhale Sonucu
İş uhdemizde kalmıştır.
İhale Bedeli
Yaklaşık 110.000 EUR
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
5,8
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından gelen icap üzerine Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Limited Şirketi'ne yönelik olarak rüzgar türbini kanadı taşıma aparatlarının tedariğine ilişkin bir teklif verilmiş ve kabul edilmiş bulunmaktadır. Alınan işin tutarı nihai hakedişe göre önemsiz oranda değişiklik gösterebilecektir. Bu çerçevede sipariş tutarı netleşene kadar konuyla ilgili içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine Yönetim Kurulumuzun 20/10/2019 tarih ve 2019/38 sayılı Kararı ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796632
BIST
18:00100.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 348,47
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:005,7554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0163
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7554
En Düşük
5,7179
18:006,3782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0103
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:00275,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -2,95
|Açılış
|: 275,40
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
275,15
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|140.755.731
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.702.937
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.731.843
|% 14,95
|
|SRVGY
|5,54
|3.197.711
|% 11,24
|
|HATEK
|5,59
|44.307.802
|% 10,91
|
|DOKTA
|30,10
|311.628
|% -17,53
|
|BMELK
|1,56
|347.559
|% -8,24
|
|IDEAS
|3,47
|780.087
|% -7,96
|
|VAKFN
|1,38
|25.769.560
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,87
|806.786.294
|% 0,34
|
|KRDMD
|2,26
|334.611.956
|% 0,44
|
|EREGL
|6,88
|302.175.615
|% 2,84
|
|GSRAY
|1,72
|295.408.471
|% 8,18
|
|FENER
|16,74
|258.041.689
|% -1,53
|
|GSRAY
|1,72
|295.408.471
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,26
|334.611.956
|% 0,44
|
|BJKAS
|2,14
|232.702.937
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,41
|127.707.487
|% 4,44
|
|THYAO
|11,87
|806.786.294
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3818
|7,4188
|% 0,17
|
|Frank
|5,7693
|5,8040
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5280
|1,5357
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.488
|-20,58
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,70
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|0,70
|
Seans Raporu
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