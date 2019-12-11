***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/3/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAkaryakıt istasyonlarına yönelik kurumsal kimlik ürünleriİhaleyi Açan TarafAfriquia SMDCİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı28/2/2019Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi04/03/2019İhalenin Sonuçlandığı Tarih14/03/2019İhale SonucuOrtaklığımız ihalede belirli ürün kalemlerinde başarılı olmuştur.İhale BedeliToplam ihale bedeli bilinmemektedir.İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım1.333.070 AvroOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%23AçıklamalarŞirketimiz tarafından Fas'ın en yaygın akaryakıt dağıtım istasyonu zinciri olan Afriquia SMDC'nin kurumsal kimlik yenileme programının 2019 fazı kapsamında verilen teklif sonucunda toplam 1.333.070 Avro bedelli iş alındığı ve 2019 yılı içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü kamuoyu ile paylaşılmıştır. Müşteri ile yapılan görüşmeler sonucunda projenin 2020 yılının ilk çeyreği içerisinde tamamlanmasına karar verilmiştir.Afriquia SMDC'den aldığımız diğer işlere ilişkin iş programında bir değişiklik bulunmamaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803004BIST