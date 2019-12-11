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***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

11.12.2019 13:28
GÜNCEL HABERLER



***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/3/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Akaryakıt istasyonlarına yönelik kurumsal kimlik ürünleri
İhaleyi Açan Taraf
Afriquia SMDC
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
28/2/2019
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
04/03/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
14/03/2019
İhale Sonucu
Ortaklığımız ihalede belirli ürün kalemlerinde başarılı olmuştur.
İhale Bedeli
Toplam ihale bedeli bilinmemektedir.
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
1.333.070 Avro
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%23
Açıklamalar

Şirketimiz tarafından Fas'ın en yaygın akaryakıt dağıtım istasyonu zinciri olan Afriquia SMDC'nin kurumsal kimlik yenileme programının 2019 fazı kapsamında verilen teklif sonucunda toplam 1.333.070 Avro bedelli iş alındığı ve 2019 yılı içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü kamuoyu ile paylaşılmıştır.  Müşteri ile yapılan görüşmeler sonucunda projenin 2020 yılının ilk çeyreği içerisinde tamamlanmasına karar verilmiştir.
Afriquia SMDC'den aldığımız diğer işlere ilişkin iş programında bir değişiklik bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803004


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKFGY 3,78 18.358.593 % 20,00  
RYSAS 3,61 47.452.017 % 13,17  
PSDTC 8,27 5.629.786 % 12,21  
PSDTC 8,27 5.629.786 % 12,21  
PSDTC 8,27 5.629.786 % 12,21  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6132 7,6514 % -0,28  
Frank 5,8738 5,9092 % -0,03  
Riyal 1,5438 1,5515 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.467 1.467 2,37  
Altın Gr. 274 274 0,45  
Cumhuriyet 1.815 1.843 -1,00  
Tam 1.807 1.852 -0,54  
Yarım 873 896 -0,26  
Çeyrek 438 448 -0,13  
Gümüş.Ons 16,65 16,70 0,00  
Gümüş Gr. 3,11 3,11 -0,00  
B. Petrol 63,84 63,84 -0,50  
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