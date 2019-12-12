***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAkaryakıt istasyonlarına yönelik kurumsal kimlik ürünleriİhaleyi Açan TarafAfriquia SMDCİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı10/12/2019Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi10/12/2019İhalenin Sonuçlandığı Tarih12/12/2019İhale SonucuOrtaklığımız ihaleyi almıştır.İhale Bedeli112817,57 EURİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%0,02AçıklamalarŞirketimiz tarafından Fas'ın en yaygın akaryakıt dağıtım istasyon zinciri olan Afriquia SMDC'nin kurumsal kimlil yenileme programının 2020 fazı kapsamında teklif verilmeye başlanmış olup ilk olarak ışıklı truck kanopi ürünlerine ilişkin olarak bir iş paketi alınmıştır.İşbu açıklama Yönetim Kurulumuzun 10/12/2019 tarih ve 2019/45 sayılı Kararı kapsamında ihaleye ilişkin kararın netleşmesine kadar ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803200BIST