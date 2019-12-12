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***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

12.12.2019 16:36
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***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Akaryakıt istasyonlarına yönelik kurumsal kimlik ürünleri
İhaleyi Açan Taraf
Afriquia SMDC
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
10/12/2019
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
10/12/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
12/12/2019
İhale Sonucu
Ortaklığımız ihaleyi almıştır.
İhale Bedeli
112817,57 EUR
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%0,02
Açıklamalar

Şirketimiz tarafından Fas'ın en yaygın akaryakıt dağıtım istasyon zinciri olan Afriquia SMDC'nin kurumsal kimlil yenileme programının 2020 fazı kapsamında teklif verilmeye başlanmış olup ilk olarak ışıklı truck kanopi ürünlerine ilişkin olarak bir iş paketi alınmıştır.
İşbu açıklama Yönetim Kurulumuzun 10/12/2019 tarih ve 2019/45 sayılı Kararı kapsamında ihaleye ilişkin kararın netleşmesine kadar ertelenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803200


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Altın Gr. 275 275 -0,53  
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Tam 1.817 1.863 8,78  
Yarım 878 901 4,24  
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