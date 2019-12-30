***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/9/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuRüzgar türbini jeneratör aksamlarıİhaleyi Açan TarafEnercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Limited Şirketiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı2019/32Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi16/09/2019İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz tarafından verilen teklife istinaden toplu değil, set set sipariş verilebileceği bilgisi edinilmiştir. Konuyla ilgili gelişme olması halinde kamuoyunun bilgilendirilmesine devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805780BIST