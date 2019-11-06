***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2019 09:48
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
6/10/2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kurumsal kimlik uygulama proje yönetimi şirketi Birleşik Krallık merkezli Principle Grubu tarafından yeni oluşturulan küresel onaylı tedarikçi listesine 5 Ekim 2016 tarihi itibariyle alındığı daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. Önem arz eden bir iş fırsatı yaratmaması nedeniyle işbu mecraya ilişkin olarak yenileme çalışmaması yapılmamasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796807
BIST
12:02100.523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -2,04
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
100.722
En Düşük
100.368
12:025,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0059
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7471
12:026,3854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3898
En Düşük
6,3667
12:02274,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,42
|Açılış
|: 274,91
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,59
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|NUHCM
|12,37
|23.347.758
|% 15,39
|
|NIBAS
|7,49
|749
|% 10,96
|
|EGCYH
|0,11
|1.103
|% 10,00
|
|AVGYO
|1,28
|43.901.815
|% 9,40
|
|BJKAS
|2,33
|224.373.540
|% 8,88
|
|TKURU
|9,21
|15.717
|% -6,69
|
|DENIZ
|21,20
|1.732.954
|% -5,78
|
|AFYON
|4,36
|13.230.780
|% -5,63
|
|ATAGY
|4,09
|52.958
|% -4,88
|
|GLBMD
|1,19
|446.830
|% -4,80
|
|THYAO
|12,00
|458.025.361
|% 1,18
|
|BJKAS
|2,33
|224.373.540
|% 8,88
|
|ASELS
|18,56
|187.785.971
|% -1,75
|
|GSRAY
|1,78
|146.689.264
|% 3,49
|
|TTKOM
|6,42
|111.702.504
|% 2,72
|
|BJKAS
|2,33
|224.373.540
|% 8,88
|
|GSRAY
|1,78
|146.689.264
|% 3,49
|
|THYAO
|12,00
|458.025.361
|% 1,18
|
|KRDMD
|2,27
|82.710.240
|% 0,89
|
|AVGYO
|1,28
|43.901.815
|% 9,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3900
|7,4271
|% 0,03
|
|Frank
|5,7684
|5,8032
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5286
|1,5363
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.487
|2,45
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,59
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.816
|1.861
|-3,53
|
|Yarım
|878
|900
|-1,70
|
|Çeyrek
|440
|450
|-0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,58
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|-0,58
|