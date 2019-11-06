***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi6/10/2016Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kurumsal kimlik uygulama proje yönetimi şirketi Birleşik Krallık merkezli Principle Grubu tarafından yeni oluşturulan küresel onaylı tedarikçi listesine 5 Ekim 2016 tarihi itibariyle alındığı daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. Önem arz eden bir iş fırsatı yaratmaması nedeniyle işbu mecraya ilişkin olarak yenileme çalışmaması yapılmamasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796807BIST