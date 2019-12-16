***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2019 15:11
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hakim ortaklarımızdan Evren Güldoğan tarafından ortaklığımızda sahip olduğu payların kısmen geri satışı için görüşmelerde ön mutabakata varılmış olup payların Ercan Güldoğan tarafından satın alınması öngörülmektedir.
Kamuyouna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803633
BIST
16:22111.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 640,23
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.441
En Düşük
110.234
16:225,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0364
|Açılış
|: 5,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8541
En Düşük
5,8018
16:226,5216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0579
|Açılış
|: 6,5090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5252
En Düşük
6,4603
16:22277,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 1,98
|Açılış
|: 277,93
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
278,01
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|17.002.525
|% 20,00
|
|GUSGR
|2,43
|247.591.237
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,59
|57.751.493
|% 16,50
|
|ADNAC
|2,51
|115.522.527
|% 15,67
|
|ADANA
|8,49
|12.790.503
|% 13,65
|
|BALAT
|0,53
|97.962
|% -8,62
|
|UZERB
|2,41
|73.514
|% -8,37
|
|KERVN
|0,56
|537.523
|% -8,20
|
|FRIGO
|11,98
|206.192
|% -7,06
|
|SELGD
|2,17
|59.124
|% -6,47
|
|THYAO
|13,94
|959.516.293
|% 0,87
|
|KRDMD
|2,54
|415.360.626
|% 2,01
|
|ASELS
|19,53
|356.852.698
|% -0,10
|
|GARAN
|10,94
|286.761.015
|% -0,36
|
|GUSGR
|2,43
|247.591.237
|% 19,70
|
|KRDMD
|2,54
|415.360.626
|% 2,01
|
|ALBRK
|1,35
|184.398.006
|% 5,47
|
|GUSGR
|2,43
|247.591.237
|% 19,70
|
|GSRAY
|2,43
|244.346.682
|% 1,67
|
|EKGYO
|1,51
|130.162.361
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7863
|7,8254
|% 0,68
|
|Frank
|5,9290
|5,9647
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5551
|1,5629
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,54
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,84
|
|Cumhuriyet
|1.838
|1.865
|18,00
|
|Tam
|1.831
|1.877
|14,88
|
|Yarım
|885
|908
|7,20
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,03
|
|B. Petrol
|65,44
|65,44
|0,22
|