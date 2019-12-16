***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/12/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHakim ortaklarımızdan Evren Güldoğan tarafından ortaklığımızda sahip olduğu payların kısmen geri satışı için görüşmelerde ön mutabakata varılmış olup payların Ercan Güldoğan tarafından satın alınması öngörülmektedir.Kamuyouna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803633BIST