***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/12/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHakim ortaklarımızdan Evren Güldoğan'ın ortaklığımızda sahip olduğu payların bir kısmının Ercan Güldoğan tarafından devralınması sürecinin tamamlanmış olduğu ortaklığımıza bildirilmiş bulunmaktadır. Konuyla ilgili başka bir güncelleme yapılmayacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813164BIST