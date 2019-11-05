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***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.11.2019 16:39
GÜNCEL HABERLER

***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
IMM Network GmbH Proje Yönetimi 260000 260000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş. Proje Yönetimi 500000 400000 TRY 80 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796618


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 3,80 140.755.731 % 19,87  
BJKAS 2,14 232.708.240 % 19,55  
QNBFL 36,14 6.731.843 % 14,95  
SRVGY 5,53 3.204.974 % 11,04  
HATEK 5,59 44.323.676 % 10,91  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3865 7,4236 % 0,23  
Frank 5,7715 5,8063 % -0,23  
Riyal 1,5295 1,5372 % 0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.489 1.489 -19,42  
Altın Gr. 275 275 -2,95  
Cumhuriyet 1.847 1.858 -5,00  
Tam 1.819 1.865 -9,05  
Yarım 879 902 -4,38  
Çeyrek 441 451 -2,19  
Gümüş.Ons 17,69 17,71 -0,34  
Gümüş Gr. 3,27 3,27 -0,06  
B. Petrol 62,88 62,88 0,74  
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