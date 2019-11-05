***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.11.2019 16:39
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
IMM Network GmbH Proje Yönetimi 260000 260000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş. Proje Yönetimi 500000 400000 TRY 80 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796618
BIST
18:05100.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 437,53
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:055,7554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0163
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7554
En Düşük
5,7179
18:056,3782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0103
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:05275,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -3,10
|Açılış
|: 275,25
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
275,15
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|140.755.731
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.708.240
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.731.843
|% 14,95
|
|SRVGY
|5,53
|3.204.974
|% 11,04
|
|HATEK
|5,59
|44.323.676
|% 10,91
|
|DOKTA
|30,10
|311.628
|% -17,53
|
|BMELK
|1,56
|347.559
|% -8,24
|
|IDEAS
|3,47
|780.087
|% -7,96
|
|VAKFN
|1,38
|25.797.508
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,87
|809.717.726
|% 0,34
|
|KRDMD
|2,26
|342.125.769
|% 0,44
|
|EREGL
|6,88
|302.337.294
|% 2,84
|
|GSRAY
|1,72
|295.679.758
|% 8,18
|
|FENER
|16,73
|258.313.868
|% -1,59
|
|GSRAY
|1,72
|295.679.758
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,26
|342.125.769
|% 0,44
|
|BJKAS
|2,14
|232.708.240
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,40
|127.709.251
|% 3,70
|
|THYAO
|11,87
|809.717.726
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3865
|7,4236
|% 0,23
|
|Frank
|5,7715
|5,8063
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5295
|1,5372
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.489
|-19,42
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,71
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,06
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|0,74
|
Seans Raporu
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