***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postainfo@sayreklam.comYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerANIL ÖKSÜZAN Satış ve Pazarlama Direktörü Mimar Genel Koordinatör Plaka Mobilya genel koordinatörlüğüERKAN GÜLDOĞAN Şirket Müdürü İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Plaka Mobilya yönetim kurulu başkanlığıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796816BIST