***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.01.2020 16:46
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Erkan Güldoğan 8.582.213,74 TRY 33,33
Ercan Güldoğan 5150000 TRY 20
Evren Güldoğan 483175 TRY 1,88
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
IMM Network GmbH Proje Yönetimi 260000 260000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş. Proje Yönetimi 500000 475000 TRY 95 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813396
BIST
17:28121.170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 169,25
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
17:285,8922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0353
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8972
En Düşük
5,8463
17:286,5401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5465
En Düşük
6,5173
17:28294,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,14
|Açılış
|: 294,78
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,52
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,54
|21.756.265
|% 18,79
|
|BNTAS
|3,89
|423.213.790
|% 16,82
|
|DERIM
|9,19
|25.150.261
|% 15,89
|
|GEDIK
|8,13
|11.253.988
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.071.565
|% 14,97
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,03
|1.834.440.120
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,99
|574.670.051
|% -0,66
|
|PGSUS
|73,80
|513.792.453
|% -2,38
|
|PETKM
|3,99
|503.614.865
|% -0,50
|
|BNTAS
|3,89
|423.213.790
|% 16,82
|
|KRDMD
|2,99
|574.670.051
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,84
|326.169.321
|% 3,37
|
|EKGYO
|1,64
|282.456.450
|% -0,61
|
|ODAS
|2,58
|338.394.454
|% 2,38
|
|PETKM
|3,99
|503.614.865
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6615
|7,6999
|% 0,35
|
|Frank
|6,0601
|6,0966
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5656
|1,5734
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|2,96
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,26
|
|Cumhuriyet
|1.948
|1.977
|11,00
|
|Tam
|1.941
|1.989
|13,66
|
|Yarım
|938
|962
|6,61
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|64,92
|64,92
|0,30
|
Seans Raporu
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17:38OLMIP
Yüzde 5.21 oranında artışla 6.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 056, 804 adet işlem
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17:36XU100
Endeks 121, 191 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 8, 981.00 milyon TL de
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17:36DURDO
Yüzde 5.41 oranında artışla 19.47 lira fiyatla işlem gören hissede 272, 392 adet işlem
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17:32ACSEL
Yüzde 4.35 oranında artışla 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 882, 783 adet işlem
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17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TKFEN, TUPRS