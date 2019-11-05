***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
05.11.2019 16:46
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/12/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Ada Satınalma ve Tedarik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%3,53
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/12/2017
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
25/12/2017 tarihli açıklamamızda faaliyet alanlarımızın çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında kurumsal kimlik ürünlerinde faaliyet kiralaması modelinin hayata geçirildiği ve bu amaçla acente / faaliyet kiracısı olarak Ada Satınalma ve Tedarik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ile anlaşma sağlandığı hususu kamuoyu ile paylaşılmıştır. 20/12/2018 tarihli açıklamamızda faaliyet kiracısı ile yapılan görüşmeler sonucunda piyasalarda yaşanan gelişmeler sonucunda modelden bu aşamada beklenen getirinin sağlanamadığı tespit edilmiş olup kiralama faaliyetinin şimdilik askıya alınmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bahse konu durumun devam etmesi nedeniyle faaliyet kiralaması faaliyeti sona erdirilmiştir. İşbu açıklama Yönetim Kurulumuzun 25/7/2018 tarih ve 2019/23 sayılı Kararı ile gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar ertelenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796621
BIST
18:05100.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 437,53
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:055,7540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0149
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7552
En Düşük
5,7179
18:056,3772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0113
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:05275,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -3,10
|Açılış
|: 275,25
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
275,15
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|140.755.731
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.708.240
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.731.843
|% 14,95
|
|SRVGY
|5,53
|3.204.974
|% 11,04
|
|HATEK
|5,59
|44.323.676
|% 10,91
|
|DOKTA
|30,10
|311.628
|% -17,53
|
|BMELK
|1,56
|347.559
|% -8,24
|
|IDEAS
|3,47
|780.087
|% -7,96
|
|VAKFN
|1,38
|25.797.508
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,87
|809.717.726
|% 0,34
|
|KRDMD
|2,26
|342.125.769
|% 0,44
|
|EREGL
|6,88
|302.337.294
|% 2,84
|
|GSRAY
|1,72
|295.679.758
|% 8,18
|
|FENER
|16,73
|258.313.868
|% -1,59
|
|GSRAY
|1,72
|295.679.758
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,26
|342.125.769
|% 0,44
|
|BJKAS
|2,14
|232.708.240
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,40
|127.709.251
|% 3,70
|
|THYAO
|11,87
|809.717.726
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3793
|7,4163
|% 0,14
|
|Frank
|5,7693
|5,8041
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5283
|1,5360
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|-19,01
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,81
|62,81
|0,67
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59YGYO
Yüzde 6.67 oranında artışla 0.48 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 127, 385 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 631, 55 artarak (% 0.51 ) 124, 064
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BERA, BJKAS
-
17:58IZMDC
Yüzde 7.05 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 140, 298 adet işlem
-
17:56ALKA
Yüzde 5.73 oranında artışla 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 470, 919 adet işlem