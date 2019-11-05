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***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

05.11.2019 16:46
GÜNCEL HABERLER

***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/12/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Ada Satınalma ve Tedarik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%3,53
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/12/2017
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

25/12/2017 tarihli açıklamamızda faaliyet alanlarımızın çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında kurumsal kimlik ürünlerinde faaliyet kiralaması modelinin hayata geçirildiği ve bu amaçla acente / faaliyet kiracısı olarak Ada Satınalma ve Tedarik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ile anlaşma sağlandığı hususu kamuoyu ile paylaşılmıştır. 20/12/2018 tarihli açıklamamızda faaliyet kiracısı ile yapılan görüşmeler sonucunda piyasalarda yaşanan gelişmeler sonucunda modelden bu aşamada beklenen getirinin sağlanamadığı tespit edilmiş olup kiralama faaliyetinin şimdilik askıya alınmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bahse konu durumun devam etmesi nedeniyle faaliyet kiralaması faaliyeti sona erdirilmiştir.  İşbu açıklama Yönetim Kurulumuzun 25/7/2018 tarih ve 2019/23 sayılı Kararı ile gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar ertelenmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796621


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Altın Gr. 276 276 -2,33  
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Tam 1.819 1.865 -9,05  
Yarım 879 902 -4,38  
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