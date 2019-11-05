***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/12/2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıAda Satınalma ve Tedarik Hizmetleri Ticaret Limited ŞirketiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%3,53İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih25/12/2017Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar25/12/2017 tarihli açıklamamızda faaliyet alanlarımızın çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında kurumsal kimlik ürünlerinde faaliyet kiralaması modelinin hayata geçirildiği ve bu amaçla acente / faaliyet kiracısı olarak Ada Satınalma ve Tedarik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ile anlaşma sağlandığı hususu kamuoyu ile paylaşılmıştır. 20/12/2018 tarihli açıklamamızda faaliyet kiracısı ile yapılan görüşmeler sonucunda piyasalarda yaşanan gelişmeler sonucunda modelden bu aşamada beklenen getirinin sağlanamadığı tespit edilmiş olup kiralama faaliyetinin şimdilik askıya alınmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bahse konu durumun devam etmesi nedeniyle faaliyet kiralaması faaliyeti sona erdirilmiştir. İşbu açıklama Yönetim Kurulumuzun 25/7/2018 tarih ve 2019/23 sayılı Kararı ile gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796621BIST