***SEKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
11.10.2019 16:57
***SEKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFH12014
Nominal Değer (TL)
32.982.800
Vade Başlangıç Tarihi
11/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
15/10/2019
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
10/01/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792689
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.783
En Düşük
98.776
18:055,8828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0458
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8831
En Düşük
5,8233
18:056,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0629
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4980
En Düşük
6,4139
18:05280,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,29
|Açılış
|: 280,02
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,12