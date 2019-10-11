***SEKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
11.10.2019 16:58
***SEKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFH22021
Nominal Değer (TL)
22.814.900
Vade Başlangıç Tarihi
11/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
15/10/2019
Vadesi (Gün)
115
İtfa Tarihi
03/02/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792690
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.783
En Düşük
98.776
18:055,8833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0463
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8833
En Düşük
5,8233
18:056,4983
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0654
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4983
En Düşük
6,4139
18:05280,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,27
|Açılış
|: 279,92
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,12