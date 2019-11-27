***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İç Yönerge









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.11.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 23.11.2017 tarih ve 2017-1 sayılı Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Yetki ve Görev Dağılımı ile Temsil ve İlzama İlişkin İç Yönergenin ve ayrılmaz parçası niteliğinde olan eklerin iptaline, 22.11.2019 tarih ve 2019-1 sayılı İç Yönerge ile ayrılmaz parçası olan eklerinin kabul edilerek tescil ve ilanına, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800636BIST