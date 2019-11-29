***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
29.11.2019 20:19
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 82.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 28.11.2019 tarih ve 69/1530 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801074
BIST
18:05106.904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -222,50
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.564
18:055,7508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0097
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7372
18:056,3405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0065
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3187
18:05270,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,73
|Açılış
|: 270,81
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,96
En Düşük
268,74
BIST En Aktif Hisseler
|IHLAS
|0,78
|123.246.915
|% 20,00
|
|AVTUR
|1,87
|37.526.520
|% 19,11
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 15,48
|
|BSOKE
|1,36
|175.638.397
|% 15,25
|
|MTRYO
|2,99
|627.405
|% 15,00
|
|KSTUR
|17,35
|54.661
|% -8,78
|
|HUBVC
|13,81
|4.570.519
|% -8,48
|
|DOKTA
|30,68
|70.520
|% -7,03
|
|UMPAS
|0,45
|59.760
|% -6,25
|
|UTPYA
|4,47
|22.629.560
|% -5,89
|
|THYAO
|13,66
|1.326.786.277
|% -1,16
|
|GARAN
|10,10
|435.878.797
|% 0,10
|
|EREGL
|8,02
|383.253.423
|% 1,91
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 15,48
|
|KRDMD
|2,39
|291.841.248
|% 0,42
|
|IHLAS
|0,78
|123.246.915
|% 20,00
|
|BSOKE
|1,36
|175.638.397
|% 15,25
|
|KRDMD
|2,39
|291.841.248
|% 0,42
|
|GSRAY
|1,88
|228.563.232
|% 2,73
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 15,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4136
|7,4508
|% -0,01
|
|Frank
|5,7237
|5,7582
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5279
|1,5356
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|7,65
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,59
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.779
|1.823
|-3,73
|
|Yarım
|860
|882
|-1,80
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,05
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,53
|60,53
|-2,75
|
Seans Raporu
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17:57XU100
Endeks 106, 845 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 7, 014.00 milyon TL de
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