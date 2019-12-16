***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
16.12.2019 16:02
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2019 tarih ve 69/1530 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803654
BIST
16:21111.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 672,25
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.441
En Düşük
110.234
16:215,8484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0356
|Açılış
|: 5,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8541
En Düşük
5,8018
16:216,5202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0565
|Açılış
|: 6,5090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5252
En Düşük
6,4603
16:21277,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 1,95
|Açılış
|: 277,93
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
278,01
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|17.002.525
|% 20,00
|
|GUSGR
|2,43
|247.591.237
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,59
|57.751.493
|% 16,50
|
|ADNAC
|2,51
|115.522.527
|% 15,67
|
|ADANA
|8,49
|12.790.503
|% 13,65
|
|BALAT
|0,53
|97.962
|% -8,62
|
|UZERB
|2,41
|73.514
|% -8,37
|
|KERVN
|0,56
|537.523
|% -8,20
|
|FRIGO
|11,98
|206.192
|% -7,06
|
|SELGD
|2,17
|59.124
|% -6,47
|
|THYAO
|13,94
|959.516.293
|% 0,87
|
|KRDMD
|2,54
|415.360.626
|% 2,01
|
|ASELS
|19,53
|356.852.698
|% -0,10
|
|GARAN
|10,94
|286.761.015
|% -0,36
|
|GUSGR
|2,43
|247.591.237
|% 19,70
|
|KRDMD
|2,54
|415.360.626
|% 2,01
|
|ALBRK
|1,35
|184.398.006
|% 5,47
|
|GUSGR
|2,43
|247.591.237
|% 19,70
|
|GSRAY
|2,43
|244.346.682
|% 1,67
|
|EKGYO
|1,51
|130.162.361
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7893
|7,8284
|% 0,72
|
|Frank
|5,9289
|5,9646
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5550
|1,5628
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|0,21
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,64
|
|Cumhuriyet
|1.838
|1.865
|18,00
|
|Tam
|1.829
|1.875
|13,28
|
|Yarım
|884
|907
|6,42
|
|Çeyrek
|443
|453
|3,21
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,04
|
|B. Petrol
|65,42
|65,42
|0,20
|