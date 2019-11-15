***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.11.2019İhraç Tavanı Tutarı 82.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk Açıklamalar05.11.2019 tarih ve 71 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799133BIST