***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.11.2019 15:47
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 82.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
05.11.2019 tarih ve 71 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799133
BIST
17:52105.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 1.608,97
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.518
En Düşük
104.409
17:525,7478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0015
|Açılış
|: 5,7470
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|Önceki Kapanış
|: 5,7590
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5,7708
En Düşük
5,7394
17:526,3529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
17:52270,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,02
|Açılış
|: 270,79
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.317.366
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.028.554
|% 19,10
|
|TIRE
|2,11
|168.439.495
|% 15,30
|
|KLNMA
|44,34
|30.877.133
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|603.700
|% 14,94
|
|METRO
|1,85
|72.759.881
|% -19,91
|
|EUYO
|1,15
|19.101.616
|% -6,50
|
|ETILR
|2,80
|23.522
|% -6,04
|
|METAL
|0,86
|36.640
|% -4,44
|
|MZHLD
|5,42
|5.496
|% -3,90
|
|THYAO
|13,70
|1.237.096.136
|% 0,66
|
|GARAN
|9,93
|512.675.571
|% 1,95
|
|PGSUS
|75,25
|341.832.111
|% 0,74
|
|SISE
|4,45
|299.465.800
|% -0,67
|
|ASELS
|19,14
|268.429.414
|% 0,95
|
|KARSN
|1,32
|156.545.412
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,06
|103.028.554
|% 19,10
|
|THYAO
|13,70
|1.237.096.136
|% 0,66
|
|TIRE
|2,11
|168.439.495
|% 15,30
|
|KRDMD
|2,34
|168.290.978
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3914
|7,4285
|% 0,14
|
|Frank
|5,7785
|5,8133
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5271
|1,5348
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|-4,99
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,27
|62,27
|-0,01
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Seans Raporu
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17:59TMPOL
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