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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

18.11.2019 16:52
GÜNCEL HABERLER



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 82.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.11.2019

Ek Açıklamalar
05.11.2019 tarih ve 71 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden 15.11.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Kararı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799438


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