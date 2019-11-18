***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.11.2019İhraç Tavanı Tutarı 82.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.11.2019Ek Açıklamalar05.11.2019 tarih ve 71 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden 15.11.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799438BIST