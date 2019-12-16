***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.12.2019 15:59
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 82.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.11.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.11.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2019 tarih ve 69/1530 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Basvuru_Formu.pdf
EK: 2 SEKFA_İhraçBelgesi_ve_Ekleri_13122019.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803652
BIST
16:21111.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 672,25
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.441
En Düşük
110.234
16:215,8484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0356
|Açılış
|: 5,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8541
En Düşük
5,8018
16:216,5202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0565
|Açılış
|: 6,5090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5252
En Düşük
6,4603
16:21277,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 1,95
|Açılış
|: 277,93
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
278,01
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|16.963.433
|% 20,00
|
|GUSGR
|2,43
|247.586.554
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,57
|57.641.396
|% 15,99
|
|ADNAC
|2,51
|114.735.508
|% 15,67
|
|ADANA
|8,52
|12.755.735
|% 14,06
|
|BALAT
|0,53
|97.962
|% -8,62
|
|UZERB
|2,41
|73.514
|% -8,37
|
|KERVN
|0,56
|537.523
|% -8,20
|
|FRIGO
|11,98
|206.192
|% -7,06
|
|SELGD
|2,17
|59.124
|% -6,47
|
|THYAO
|13,94
|951.901.617
|% 0,87
|
|KRDMD
|2,53
|415.062.520
|% 1,61
|
|ASELS
|19,53
|355.485.793
|% -0,10
|
|GARAN
|10,93
|284.857.602
|% -0,46
|
|GUSGR
|2,43
|247.586.554
|% 19,70
|
|KRDMD
|2,53
|415.062.520
|% 1,61
|
|ALBRK
|1,35
|183.818.162
|% 5,47
|
|GUSGR
|2,43
|247.586.554
|% 19,70
|
|GSRAY
|2,45
|242.519.810
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,52
|129.303.906
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7935
|7,8326
|% 0,78
|
|Frank
|5,9298
|5,9655
|% 0,79
|
|Riyal
|1,5553
|1,5631
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,13
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,94
|
|Cumhuriyet
|1.838
|1.865
|18,00
|
|Tam
|1.831
|1.877
|15,04
|
|Yarım
|885
|908
|7,27
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,64
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,04
|
|B. Petrol
|65,41
|65,41
|0,19
|